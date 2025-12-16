Головна Світ Економіка
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Гаазі було засновано міжнародний орган, який прийматиме рішення щодо виплати репарацій Україні, постраждалій від російської військової агресії, на десятки мільярдів євро
Новий орган буде оцінювати та приймати рішення по запитах щодо виплат репарацій

У Гаазі було засновано міжнародний орган, який прийматиме рішення щодо виплати репарацій Україні, постраждалій від російської військової агресії, на десятки мільярдів євро. Створення Міжнародної комісії для розгляду претензій України було затверджено на конференції в Гаазі 16 грудня, пише «Главком».

У заході брали участь десятки високопосадовців з європейських країн, включаючи президента України Володимира Зеленського та верховну представницю ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Каю Каллас.

Згідно з словами Зеленського, створення механізму репарацій є першим етапом «справжнього шляху до миру». «Недостатньо змусити Росію укласти угоду. Недостатньо змусити її припинити вбивства. Ми повинні змусити Росію визнати, що в світі є правила», – зазначив він.

Цей новий орган буде оцінювати та приймати рішення по запитах щодо виплат репарацій на будь-які суми і стане другою частиною механізму компенсації шкоди, завданої Україні. Він був заснований після створення Реєстру збитків для України, який вже отримав понад 80 тисяч заявок на репарації від приватних осіб чи організацій. Третім етапом стане створення компенсаційного фонду.

Нова міжнародна комісія буде діяти в рамках Ради Європи і базуватиметься в Гаазі, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Давид ван Віль. «Без притягнення до відповідальності конфлікт не може бути повністю вирішений. І частиною цієї відповідальності є виплата належних компенсацій», – сказав ван Віль журналістам. «Тому я вважаю, що сьогодні ми робимо великий крок уперед, створюючи комісію для розгляду претензій і підписуючи відповідну угоду».

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, виступаючи в Гаазі, закликав включити до мирних переговорів питання відповідальності, відшкодування збитків та відновлення України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що репараційна позика піде на потреби Сил оборони України в разі продовження війни або на відновлення країни та макрофінансову стабільність у разі настання миру. 

