Ізраїль планує підірвати ракетний потенціал Ірану за добу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США та Ізраїль посилюють свої удари по Ірану

Ізраїль очікує, що здатність Ірану запускати балістичні ракети буде значно обмежена протягом наступних 24 годин, заявили два ізраїльські чиновники, оскільки США та Ізраїль посилюють свої удари по Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Очікується, що вже до вечора вівторка кількість ворожих обстрілів ізраїльської території піде на спад. За перші три дні бойових дій союзники вразили понад 1200 стратегічних об'єктів, і ця цифра може подвоїтися найближчим часом завдяки надвисокому темпу авіаударів, який зберігається з понеділка.

Удари США та Ізраїлю будуть зосереджені на ракетних установках, силах внутрішньої безпеки та цілях Корпусу вартових ісламської революції, повідомив один з чиновників.

У понеділок офіційні особи США та Ізраїлю неодноразово заявляли, що темпи та успіх авіаударів значно перевищують очікування.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. 

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

