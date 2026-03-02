Рубіо назвав мету військової операції США проти Ірану

Раніше Дональд Трамп говорив, що військова операція США пов’язана зі зміною режиму в Ірані

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція США проти Ірану має на меті усунути загрозу з боку балістичних ракет малої дальності Ірану та загрозу, яку становить їхній флот, зокрема для військово-морських активів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Це чітка мета цієї місії», – сказав Рубіо, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що військова операція також пов’язана зі зміною режиму в Ірані.

Він сказав, що Іран відповість, якщо на нього нападуть, але все ж стверджував, що це безпосередня загроза.

«Безпосередня загроза полягала в тому, що ми знали: якщо на Іран нападуть, а ми вважали, що на них нападуть, то вони негайно нападуть на нас, і ми не збиралися сидіти, сидіти склавши руки та приймати удар, перш ніж відповісти», – сказав він пресі.

«Була зроблена оцінка, що якби ми стояли й чекали на цей напад, перш ніж завдати їм удару, ми б зазнали набагато більших втрат», – сказав Рубіо.

Рубіо заявив, що дозвіл Ірану продовжувати розробку балістичних ракет малої дальності є неприйнятним ризиком, і додав, що важливо провести військову операцію, поки Тегеран перебуває у своєму найслабшому місці.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть.

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.