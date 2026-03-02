Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо назвав мету військової операції США проти Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо назвав мету військової операції США проти Ірану
фото: AP

Раніше Дональд Трамп говорив, що військова операція США пов’язана зі зміною режиму в Ірані

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція США проти Ірану має на меті усунути загрозу з боку балістичних ракет малої дальності Ірану та загрозу, яку становить їхній флот, зокрема для військово-морських активів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Це чітка мета цієї місії», – сказав Рубіо, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що військова операція також пов’язана зі зміною режиму в Ірані.

Він сказав, що Іран відповість, якщо на нього нападуть, але все ж стверджував, що це безпосередня загроза.

«Безпосередня загроза полягала в тому, що ми знали: якщо на Іран нападуть, а ми вважали, що на них нападуть, то вони негайно нападуть на нас, і ми не збиралися сидіти, сидіти склавши руки та приймати удар, перш ніж відповісти», – сказав він пресі.

«Була зроблена оцінка, що якби ми стояли й чекали на цей напад, перш ніж завдати їм удару, ми б зазнали набагато більших втрат», – сказав Рубіо.

Рубіо заявив, що дозвіл Ірану продовжувати розробку балістичних ракет малої дальності є неприйнятним ризиком, і додав, що важливо провести військову операцію, поки Тегеран перебуває у своєму найслабшому місці.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. 

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: війна Іран США Марко Рубіо Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алі Хаменеї
Ким був Алі Хаменеї, лідер Ірану
Вчора, 15:15
Президент Еммануель Макрон та його радник Еммануель Бонн
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
7 лютого, 12:43
Під час Мюнхенської конференції з безпеки спецслужби держави-агресорки планують провести масштабну гібридну кампанію
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка
9 лютого, 16:29
У кількох регіонах запроваджено тимчасові обмеження руху потягів
«Укрзалізниця» у деяких регіонах запровадила тимчасові обмеження: на скільки можуть затримуватися потяги
12 лютого, 12:19
Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
6 лютого, 12:02
Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України
Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак
8 лютого, 20:51
Трамп повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом
Президент США дуже коротко згадав про війну в Україні
25 лютого, 05:44
Група авіакомпаній Lufthansa призупиняє всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві
Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід
28 лютого, 12:58
Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
28 лютого, 23:26

Політика

Іран заявив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть підпалені
Іран заявив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть підпалені
Рубіо назвав мету військової операції США проти Ірану
Рубіо назвав мету військової операції США проти Ірану
Ізраїль планує підірвати ракетний потенціал Ірану за добу
Ізраїль планує підірвати ракетний потенціал Ірану за добу
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном
Емірати та Катар закликають союзників допомогти Трампу знайти вихід для Ірану
Емірати та Катар закликають союзників допомогти Трампу знайти вихід для Ірану
Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT
Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua