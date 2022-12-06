МЗС Польщі: Росію треба ізолювати

Пшидач: «Через політику ізоляції Росії можна досягти бажаних цілей»

Спроби вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним мають змінитись на політику ізоляції Росії. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач.

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«Він (Путін, – «Главком») вважає, що таким чином Захід демонструє слабкість. Тому чим більше таких дзвінків, тим сильнішим Путін відчуває себе внутрішньо», – заявив Пшидач.

Польща вважає, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна. Пшидач критикує підтримку контактів та проведення перемовин його колег із Путіним.

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«Через політику ізоляції Росії можна досягти бажаних цілей. І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, тому що це тільки посилює Володимира Путіна», – додав заступник глави МВС.

Нагадаємо, що Польща 2 грудня провалила голосування за визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Заступник міністра оборони Польщі Марчіна Очепи вважає, що існує доволі висока імовірність залучення країни до війни. Тому Очепа заявив, що польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішою та націленою на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі