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Президент Португалії призначив дату дострокових виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Президент Португалії призначив дату дострокових виборів
Президент Португалії розпустив парламент та призначив дострокові вибори
фото із відкритих джерел

Президент Португалії призначає нові вибори на 18 травня

Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза у своєму зверненні оголосив про розпуск парламенту після оголошення недовіри уряду Луїшу Монтенеґру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rtp.pt.

Де Соуза заявив, що після розпуску парламенту дострокові вибори призначені на 18 травня – «дату, якій воліють більшість партій».

Рішення президента Португалії було прийнято після засідання Державної ради – консультативного органу, участь якого, згідно з конституцією, є обов'язковою для такого рішення.

Раніше майже всі опозиційні партії Португалії проголосували проти вотуму довіри уряду Демократичного альянсу Луїша Монтенеґру. Уряд меншості в Португалії відправлений у відставку. Парламент країни відхилив вотум довіри до кабінету Луїша Монтенегру. На країну чекають нові вибори – вже треті за останні три роки.

У португальській Конституції прописано, що відмова у довірі уряду спричиняє припинення його повноважень. Але до того виконавчий орган влади працюватиме в особливому часовому режимі, займаючись лише обмеженим набором державних справ.

Нагадаємо, Португалія знову занурилася в політичну кризу.  Такого результату призвела новина про ймовірний конфлікт інтересів, пов'язаний із родинним бізнесом прем'єр-міністра Луїша Монтенеґру.  

До слова, Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на сучасніші F-35 через «нестабільну позицію» президента США Дональда Трампа.

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Теги: партії Португалія президент парламент конфлікт політика

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