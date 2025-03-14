Президент Португалії призначив дату дострокових виборів

Президент Португалії призначає нові вибори на 18 травня

Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза у своєму зверненні оголосив про розпуск парламенту після оголошення недовіри уряду Луїшу Монтенеґру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rtp.pt.

Де Соуза заявив, що після розпуску парламенту дострокові вибори призначені на 18 травня – «дату, якій воліють більшість партій».

Рішення президента Португалії було прийнято після засідання Державної ради – консультативного органу, участь якого, згідно з конституцією, є обов'язковою для такого рішення.

Раніше майже всі опозиційні партії Португалії проголосували проти вотуму довіри уряду Демократичного альянсу Луїша Монтенеґру. Уряд меншості в Португалії відправлений у відставку. Парламент країни відхилив вотум довіри до кабінету Луїша Монтенегру. На країну чекають нові вибори – вже треті за останні три роки.

У португальській Конституції прописано, що відмова у довірі уряду спричиняє припинення його повноважень. Але до того виконавчий орган влади працюватиме в особливому часовому режимі, займаючись лише обмеженим набором державних справ.

Нагадаємо, Португалія знову занурилася в політичну кризу. Такого результату призвела новина про ймовірний конфлікт інтересів, пов'язаний із родинним бізнесом прем'єр-міністра Луїша Монтенеґру.

До слова, Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на сучасніші F-35 через «нестабільну позицію» президента США Дональда Трампа.