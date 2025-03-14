До болгарського парламенту пройшла проросійська партія після перерахунку голосів

Проросійській партії не вистачило кількох голосів для подолання 4% бар'єра для проходження в парламент

У Болгарії після часткового перерахунку голосів на парламентських виборах у жовтні 2024 року 16 депутатів втратили мандати, а представники проросійської партії «Велич», навпаки, пройшли до парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Конституційний суд вивчив результати виборів після скарги «Величі», якій від самого початку не вистачило всього кількох голосів для подолання 4% бар'єра для проходження в парламент.

Як повідомляють представники болгарського Центрвиборчкому, після перерахунку голосів партія «Велич», яка не підтримує надання Україні допомоги у війні проти РФ, здобула 10 місць, а решту шість мандатів було розподілено між чотирма малими партіями.

Зазначається, що Конституційний суд відхилив заклики до повного перерахунку голосів. Проте частковий перерахунок голосів на сотнях виборчих дільниць вніс додаткову невизначеність у нестабільну політичну ситуацію в Болгарії, де протягом багатьох років роздробленим партіям не вдавалося завоювати більшість або сформувати стабільні коаліції..

Як зазначає видання, після перерахунку голосів керівна коаліція на чолі з правоцентристською партією «Герб» втратила п’ять місць, але зберегла за собою більшість — 121 місце у 240-місцевому парламенті Болгарії.

Нагадаємо, Конституційний суд Болгарії зобов'язав Центральну виборчу комісію країни перерахувати голоси на останніх парламентських виборах у жовтні 2024 року

Раніше Центральна виборча комісія Болгарії після обробки 100% протоколів оголосила остаточні результати проведених 27 жовтня 2024 року дострокових парламентських виборів у країні.

Явка виборців на виборах склала приблизно 38,94% за підсумками всіх протоколів. Загалом проголосувало 2 570 639 громадян. Це означає зростання явки більш ніж на 4% порівняно з попередніми достроковими парламентськими виборами 9 червня.

Як відомо, низка позачергових виборів почалася з 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати коаліцію на чолі з правоцентристською партією GERB («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»).

Передостаннє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил і акторів, які з’явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд.

Після голосування у червні трьом різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в Національних зборах Болгарії. Однак правоцентристській «Герб», реформістській «Ми продовжуємо зміни» та популістській «Є такий народ» не вдалося зібрати більшість.