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МЗС Швейцарії зробило заяву про переговори України та Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
МЗС Швейцарії зробило заяву про переговори України та Росії
Ігнаціо Кассіс
фото: Associated Press

Міжнародне співтовариство повинно рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою ще не може відбутися

Очільник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що для припинення війни Росія має бути якимось чином залучена до переговорів з Україною. Про це пише видання Watson.

«Необхідно зробити крок, щоб так чи інакше залучити Росію. Без Росії не буде миру, а український мирний план – це фундамент для припинення конфлікту з Москвою», – заявив він.

Кассіс також додав, що міжнародне співтовариство повинно рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою ще не може відбутися, поки цьому перешкоджає військова ситуація.

«Ми повинні бути готові до того часу, коли умови дозволять провести мирні переговори», – заявив Кассіс.

Нагадаємо, Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 13,66 мільйона доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів).

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Теги: росія переговори

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