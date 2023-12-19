Швейцарія пом’якшила правила експорту зброї для України

Уряд Швейцарії може в майбутньому відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон «у виняткових обставинах»

Швейцарія Національна рада – нижня палата парламенту – в понеділок слідом за верхньою палатою, Раді кантонів, схвалила поправку до законодавства, яка дещо пом’якшує вимоги до експорту озброєння. Про це йдеться в публікації The Swiss Times.

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Правоцентристські й праві партії Швейцарії всупереч опозиції лівих і «зелених» підтримали внесення поправки до Закону про військове озброєння.

До закону пропонують додати нову статтю 22b, згідно з якою Федеральна рада Швейцарії (уряд) може в майбутньому відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон «у виняткових обставинах» і якщо це відповідає захисту інтересів зовнішньої політики або політики безпеки.

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Про таке відхилення Федеральна рада має повідомити комітети з політики безпеки обох палат парламенту не пізніше як за 24 години, причому воно має бути обмежене в часі.

Ініціатори поправки – центристські й праві політичні партії – вказували, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінилась ситуація, й чинні обмеження більше не є актуальними та можуть нашкодити національній збройовій промисловості.

Противники поправки нагадують, що два роки тому парламент Швейцарії вже вилучав подібне формулювання з пропозиції Федеральної ради до народної ініціативи «проти експорту зброї до країн, що перебувають у стані громадянської війни». А місцева група «Швейцарія без армії» оголосила про ініціювання референдуму проти перегляду закону.

Теоретично нова поправка дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну, але ані її ініціатори, ані Федеральний уряд не повідомляли про подібні наміри.

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Нагадаємо, Нижня палата парламенту Швейцарії 98 голосами проти 75 відхилила пропозицію, що дозволяла зробити виняток із закону про військову техніку, що забороняє постачання озброєнь швейцарського виробництва до воюючих країн. Жан-Люк Аддор, який представляє найбільшу в палаті правопопулістську Швейцарську народну партію, вказував, що ця пропозиція прямо порушує нейтралітет країни.

Як відомо, з початку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є у їхньому арсеналі, Києву. Але швейцарська сторона посилалась на свій нейтралітет і законодавчі обмеження.

До слова, влада Франції розраховує на успішні переговори щодо реекспорту зброї для України, зважаючи на нейтральний статус Швейцарської конфедерації.