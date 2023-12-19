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Швейцарія пом’якшила правила експорту зброї для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швейцарія пом’якшила правила експорту зброї для України
Теоретично нова поправка дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну
фото з відкритих джерел

Уряд Швейцарії може в майбутньому відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон «у виняткових обставинах»

Швейцарія Національна рада – нижня палата парламенту – в понеділок слідом за верхньою палатою, Раді кантонів, схвалила поправку до законодавства, яка дещо пом’якшує вимоги до експорту озброєння. Про це йдеться в публікації The Swiss Times.

Правоцентристські й праві партії Швейцарії всупереч опозиції лівих і «зелених» підтримали внесення поправки до Закону про військове озброєння.

До закону пропонують додати нову статтю 22b, згідно з якою Федеральна рада Швейцарії (уряд) може в майбутньому відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон «у виняткових обставинах» і якщо це відповідає захисту інтересів зовнішньої політики або політики безпеки.

Про таке відхилення Федеральна рада має повідомити комітети з політики безпеки обох палат парламенту не пізніше як за 24 години, причому воно має бути обмежене в часі.

Ініціатори поправки – центристські й праві політичні партії – вказували, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінилась ситуація, й чинні обмеження більше не є актуальними та можуть нашкодити національній збройовій промисловості.

Противники поправки нагадують, що два роки тому парламент Швейцарії вже вилучав подібне формулювання з пропозиції Федеральної ради до народної ініціативи «проти експорту зброї до країн, що перебувають у стані громадянської війни». А місцева група «Швейцарія без армії» оголосила про ініціювання референдуму проти перегляду закону.

Теоретично нова поправка дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну, але ані її ініціатори, ані Федеральний уряд не повідомляли про подібні наміри.

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Швейцарії 98 голосами проти 75 відхилила пропозицію, що дозволяла зробити виняток із закону про військову техніку, що забороняє постачання озброєнь швейцарського виробництва до воюючих країн. Жан-Люк Аддор, який представляє найбільшу в палаті правопопулістську Швейцарську народну партію, вказував, що ця пропозиція прямо порушує нейтралітет країни.

Як відомо, з початку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є у їхньому арсеналі, Києву. Але швейцарська сторона посилалась на свій нейтралітет і законодавчі обмеження.

До слова, влада Франції розраховує на успішні переговори щодо реекспорту зброї для України, зважаючи на нейтральний статус Швейцарської конфедерації.

Теги: зброя Швейцарія озброєння експорт

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