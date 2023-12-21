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Швейцарія виділить додаткову допомогу Україні цієї зими: на що підуть кошти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Швейцарія виділить додаткову допомогу Україні цієї зими: на що підуть кошти
фото з відкритих джерел

Заходи включають підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу громадянам України

Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 13,66 мільйона доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів). Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

У заяві влади Конфедерації йдеться про те, що «в умовах суворої зими мільйони жителів України гостро потребують допомоги». Посилення підтримки з боку Берна стало відповіддю на такі дзвінки.

У релізі зазначається, що заходи включають підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу громадянам України.

«Ця допомога дозволила відремонтувати майже 1000 квартир та будинків та розподілити опалювальні матеріали приблизно 1300 домогосподарств у прифронтових районах», – розповіли в уряді Швейцарії.

Місцеве агентство розвитку та співробітництва підвищить фінансування програми Гуманітарного фонду ООН в Україні на 1,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 2 мільйони доларів). Ці кошти будуть використані на опалення, зимовий одяг, підтримку оренди та утеплення житла.

Також у рамках підтримки програми зимової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, буде надано 3 мільйони швейцарських франків (майже 3,5 мільйони доларів) для переселенців та мешканців територій України, які постраждали від російської військової агресії.

Крім цього, Швейцарський держсекретаріат економічного співробітництва виділяє 10 мільйонів швейцарських франків (приблизно 11,6 мільйонів доларів) для Фонду енергетичної підтримки.

Нагадаємо, в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. 

Теги: Швейцарія опалення фінансування Україна

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