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    Політика

    На Близькому Сході може з'явитися аналог НАТО

    На Близькому Сході може з'явитися аналог НАТО
    фото з відкритих джерел

    Новий військовий союз зберігатиме стабільність в регіоні й протистоятиме Ірану

    Напередодні саміту країн Близького Сходу, запланованого на середину липня в саудівському місті Джидда, світ знову говорить про можливе створення близькосхідного аналога НАТО – стримуючого військового альянсу, покликаного підтримувати стабільність в регіоні і, в основному, протистояти Ірану. Про це пише BBC.

    У саміті мають взятии участь країни Перської затоки, Йорданії, Єгипту та Іраку. Наразі ж невідомо, чи справді обговорюватиметься питання створення аналога військового союзу, однак події останніх тижнів вказують на його актуальність.

    Видання Wall Street Journal відзначає, що під егідою США в єгипетському Шарм-еш-Шейху нещодавно пройшли таємні переговори представників командування Єгипту, Йорданії, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Катару. Джерело близьке до цих переговорів відзначає, що це можна назвати початковим етапом в розробці «стратегії захисту від загальної загрози».

    Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, зі свого боку, також нещодавно підтвердив інформацію про те, що його країна бере участь у роботі над Близькосхідним альянсом протиповітряної оборони (MEAD).

    Серйозні перестановки у близькосхідному регіоні ще більше наблизили появу аналогу НАТО. Ізраїль продовжує налагоджувати відносини з сусідніми регіонами, а Іран тим часом все більше становиться ізгоєм. Занепокоєння через іранську ядерну програму ще більше зближує регіон.

    Водночас відхід США з Близького Сходу означає те, що гарантії безпеки лягають на плечі самого ж регіону.

    «Настав час знайти новий підхід до вирішення внутрішніх проблем – від геополітичних до економічних. Особливо після пандемії Covid-19 і на тлі нестабільності, спричиненої війною в Україні», – заявив експерт Центру політичних та стратегічних досліджень«Аль-Ахрам» у Каїрі Ахмед ель-Сайєд.

    Король Йорданії Абдалла II також заявив про підтримку створення близькосхідного військового союзу.

    Також очевидно, що альянс складатиметься лише з арабських країн, які мають стійкі відносини з Ізраїлем або ж опосередковані через США. Йдеться про:

    Єгипет;
    Йорданію;
    ОАЕ;
    Бахрейн;
    Марокко;
    Саудівську Аравію;
    Оман;
    Катар;
    Кувейт.

    Ліван та Сирія, зі свого боку, підтримують тісні зв’язки з Іраном, у зв’язку з чим залучити їх до можливого альянсу буде практично неможливо.

    Нагадаємо, Іран показав ракету, якою може атакувати бази США та Ізраїль.

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    На Близькому Сході може з'явитися аналог НАТО