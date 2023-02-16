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На півночі Криму пролунали гучні вибухи (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На півночі Криму пролунали гучні вибухи (фото, відео)
На опублікованих фото та відео видно стовп диму, який здіймається високо вгору
фото: соцмережі

Окупаційна влада Криму ще не прокоментувала ситуацію в Армянську

Сьогодні, 16 лютого, на півночі Криму в Армянську пролунали потужні вибухи. Очевидці стверджують про роботу ППО. Про це пише «Крим. Реалії».

На півночі Криму пролунали гучні вибухи (фото, відео) фото 1

За словами очевидців, на півночі Криму було добре чути гучні три вибухи. Інші ж стверджують про роботу ППО. На опублікованих фото та відео видно стовп диму, який здіймається високо вгору.

На півночі Криму пролунали гучні вибухи (фото, відео) фото 2

Наразі окупаційна влада Криму ще не прокоментувала ситуацію в Армянську.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму місцева «влада» заявила про атаку українських безпілотників.

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Теги: росіяни відео влада Україна місцева влада

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