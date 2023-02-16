На півночі Криму пролунали гучні вибухи (фото, відео)

На опублікованих фото та відео видно стовп диму, який здіймається високо вгору

Окупаційна влада Криму ще не прокоментувала ситуацію в Армянську

Сьогодні, 16 лютого, на півночі Криму в Армянську пролунали потужні вибухи. Очевидці стверджують про роботу ППО. Про це пише «Крим. Реалії».

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За словами очевидців, на півночі Криму було добре чути гучні три вибухи. Інші ж стверджують про роботу ППО. На опублікованих фото та відео видно стовп диму, який здіймається високо вгору.

Наразі окупаційна влада Криму ще не прокоментувала ситуацію в Армянську.

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Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму місцева «влада» заявила про атаку українських безпілотників.