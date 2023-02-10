Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Саакашвілі

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували

Матеуш Моравецький: «Ми хочемо, щоб Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, лікувався в Польщі»

Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхайла Саакашвілі. Про це на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє видання Onet.

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«Ми хочемо, щоб Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, лікувався в Польщі», – сказав він.

За словами польського прем'єра, однією з тем на саміті ЄС було жорстоке поводження з Саакашвілі в грузинській в'язниці. Він зазначив, що говорив про це з багатьма лідерами під час саміту ЄС.

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«Польща ініціювала, і я говорив з багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоб Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі. Ми боїмося, що з ним може статися все найгірше в Грузії», – сказав він.

Моравецький наголосив, що зараз зовнішньополітична служба Ради готує звернення, до якого влада Грузії «повинна серйозно поставитися», якщо хоче отримати позитивну відповідь на свої європейські прагнення.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Михайла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту. Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

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6 лютого Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання адвокатів і не звільнив колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі від покарання та не відтермінував його. Саакашвілі назвав рішення суду смертним вироком.