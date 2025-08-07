Головна Світ Політика
На найбільшому суднобудівному заводі Росії почалися скорочення персоналу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На найбільшому суднобудівному заводі Росії почалися скорочення персоналу
фото з відкритих джерел

«Російська влада прагне продовжувати воювати навіть ціною руйнації власної економіки»

На найбільшому суднобудівному заводі Росії «Вимпел», який випускає як цивільні, так і військові судна, почалися скорочення персоналу. Очікується, що звільнення відбуватимуться поетапно і триватимуть до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що причиною є відсутність фінансування через виснаження фонду національного добробуту та бюджетні проблеми у РФ. Так, напередодні російський уряд зменшив фінансування програми модернізації флоту на 40%. Крім того, через різке обмеження держзамовлень у галузі значно скоротилося виробництво.

«Величезні витрати на війну проти України призвели до рекордного дефіциту російського бюджету та скорочення всіх видатків, що не пов’язані безпосередньо з ВПК. Разом з наслідками санкцій, фінансовими проблемами та різким падінням доходів населення це призвело до стрімкого падіння виробництва в багатьох галузях», – йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує: «ru-пропаганда безсила приховати нищівні наслідки небажання Кремля завершувати війну. Тим не менше, російська влада прагне продовжувати воювати навіть ціною руйнації власної економіки».

Як повідомлялося, у 2025 році в Росії стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення своїх працівників. За шість місяців частка таких фірм майже подвоїлася, що свідчить про втрату стійкості російського бізнесу.

