Тосканська виноробня Fattoria della Aiola була придбана у 2012 році фондом «Дар» Іллі Єлісєєва, який є колишнім однокурсником та діловим партнером Дмитра Медведєва

Розслідувачі виявили щонайменше шість виноробень і понад 2 000 гектарів виноградників в Італії, пов’язаних із російськими впливовими особами

Попри повномасштабну війну Росії проти України, соратники Володимира Путіна, колишні агенти КДБ та наближені до мафії бізнесмени продовжують отримувати прибутки та дотації Євросоюзу від виноробного бізнесу в Італії. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider та IRPImedia, на яке посилається «Главком».

Розслідувачі виявили щонайменше шість виноробень і понад 2 000 гектарів виноградників в Італії, пов’язаних із російськими впливовими особами. Ці компанії роками працюють на території ЄС, при цьому деякі отримали понад мільйон євро у вигляді державних субсидій.

Серед об'єктів:

виноробня, пов'язана з Дмитром Медведєвим;

маєток у Тоскані, що належить Ігорю Ротенбергу – сину олігарха Аркадія Ротенберга;

активи, що мають зв'язок з оточенням Романа Троценка, включно з італійським аеропортом, який використовує ВПС Італії.

Основна причина, чому цей бізнес досі працює – слабкі механізми контролю бенефіціарів у країнах ЄС. Значну роль у прикритті справ відіграє люксембурзький бізнесмен Патрік Хансен. Через суд він домігся блокування публічних реєстрів бенефіціарів у деяких юрисдикціях, що дозволило приховати російське походження бізнесу.

Розслідування вказує на низку наближених до Кремля осіб:

Гліб і Світлана Франк;

Ігор Ротенберг;

Андрій Якунін (син Володимира Якуніна);

Леонід Рейман;

Володимир Стржалковський (колишній офіцер КДБ);

Микита Міхалков;

Олег Дерипаска;

Віктор Харитонін (фармацевтичний магнат);

Олександр Мілявський;

Максим Каширін та інші.

Деякі об'єкти належать особам, що перебувають під санкціями США, Великої Британії або Канади. Проте Європейський Союз не застосовував обмеження до цих компаній, що дозволяє їм безперешкодно функціонувати.

Російські впливові кола продовжують отримувати прибутки у ЄС, користуючись бюрократичними прогалинами та недосконалими антикорупційними нормами. Таким чином, навіть під час війни Москва має фінансовий зиск від європейських грошей – прямо в центрі Євросоюзу.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

До слова, погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.