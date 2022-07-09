Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки (відео)

Натовп вирішив освіжитися у палаці Готабаї Раджапакси

У Шрі-Ланці розпочалася масштабна криза, через що в країні спалахнули масові протести. Мітингувальники захопили резиденцію президента і, вочевидь, вирішили трішки пожити його заможним життям.

Побачивши на території величезний басейн, учасники протесту вирішили в ньому поплавати, повідомляє DailyMirror.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z — DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022

На відео видно, як у президентському басейні резиденції Готабаї Раджапакси одночасно купається цілий натовп.

Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабаю Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

9 липня, протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

Криза в Шрі-Ланці почалася внаслідок коронавірусної пандемії, яка позбавила країну доходів від туризму та грошових переказів. Внаслідок цього країна не змогла імпортувати товари першої необхідності та уряд ввів широку заборону на імпорт, аби зберегти свої валютні резерви та використати їх для обслуговування боргів, які країна зараз прострочила.