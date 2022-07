Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки (відео)

У Шрі-Ланці розпочалася масштабна криза, через що в країні спалахнули масові протести. Мітингувальники захопили резиденцію президента і, вочевидь, вирішили трішки пожити його заможним життям.

Побачивши на території величезний басейн, учасники протесту вирішили в ньому поплавати, повідомляє DailyMirror.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z