Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд

Тканина жіночої форми не рветься легко, вона вогнетривка, не плавиться, не парить

Комплект жіночої військової білизни складається з топу та двох пар трусиків

У ЗСУ служить більше жінок, ніж у НАТО, але окремого так і не мають. Міноборони спільно з волонтерами розробляє військовий одяг українських захисниць. Наразі створюється літній польовий однострій та спідня білизна для військовослужбовиць. Про це повімила керівниця виробничої частини соціальної ініціативи ArmWomenNow Євгенія Велика та офіцерка 241-ї бригади Ольга Бігарь, відома як «Відьма» в ефірі «1+1».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, комплект жіночої військової білизни складається з топу та двох пар трусиків, їх шили з врахуванням відгуків жінок-військовослужбовиць.

Говорячи про жіночу форму, «Відьма» зазначила, що тут йдеться не про красу й жіночність, а про комфорт. «В умовах бойових дій ми носимо на собі велику вагу, бронежилет, й ця форма має бути настільки комфортною, щоб ми могли успішно виконувати свої бойові завдання», – наголосила Бігарь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тканина жіночої форми не рветься легко, вона вогнетривка, не плавиться, не парить. Саме ця тканина - це те, що вже затверджено ЗСУ для чоловіків.

5 фото На весь екран









Цю форму вже рік передають жінкам на передову безкоштовно, їх відправили вже 4 тис. Випускають такий новий комплект форми й для вагітних жінок-військовослужбовиць.

Що входить у комплект військової форми для жінки (залежно від сезону змінюється):

спідня білизна;

термобілизна (демісезонна або зимова);

КЛП (костюм літній польовий);

убакс (тактична сорочка) або поло;

костюм літній польовий;

утеплені куртки (2 шт);

зимові теплі штани;

бушлати.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Насамперед на фронті зараз потрібні люди, які володіють іноземними мовами. Знання іноземних мов призовників, дозволить співпрацювати з інструкторами різних країн, які виділяють озброєння та техніку Україні. Саме таких людей шукатимуть у Збройних силах України у рамках літньої кампанії з мобілізації.