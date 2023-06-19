Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд
Комплект жіночої військової білизни складається з топу та двох пар трусиків
У ЗСУ служить більше жінок, ніж у НАТО, але окремого так і не мають. Міноборони спільно з волонтерами розробляє військовий одяг українських захисниць. Наразі створюється літній польовий однострій та спідня білизна для військовослужбовиць. Про це повімила керівниця виробничої частини соціальної ініціативи ArmWomenNow Євгенія Велика та офіцерка 241-ї бригади Ольга Бігарь, відома як «Відьма» в ефірі «1+1».
Як зазначається, комплект жіночої військової білизни складається з топу та двох пар трусиків, їх шили з врахуванням відгуків жінок-військовослужбовиць.
Говорячи про жіночу форму, «Відьма» зазначила, що тут йдеться не про красу й жіночність, а про комфорт. «В умовах бойових дій ми носимо на собі велику вагу, бронежилет, й ця форма має бути настільки комфортною, щоб ми могли успішно виконувати свої бойові завдання», – наголосила Бігарь.
Тканина жіночої форми не рветься легко, вона вогнетривка, не плавиться, не парить. Саме ця тканина - це те, що вже затверджено ЗСУ для чоловіків.
Цю форму вже рік передають жінкам на передову безкоштовно, їх відправили вже 4 тис. Випускають такий новий комплект форми й для вагітних жінок-військовослужбовиць.
Що входить у комплект військової форми для жінки (залежно від сезону змінюється):
- спідня білизна;
- термобілизна (демісезонна або зимова);
- КЛП (костюм літній польовий);
- убакс (тактична сорочка) або поло;
- костюм літній польовий;
- утеплені куртки (2 шт);
- зимові теплі штани;
- бушлати.
Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Насамперед на фронті зараз потрібні люди, які володіють іноземними мовами. Знання іноземних мов призовників, дозволить співпрацювати з інструкторами різних країн, які виділяють озброєння та техніку Україні. Саме таких людей шукатимуть у Збройних силах України у рамках літньої кампанії з мобілізації.
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