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Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, як Шойгу намагається врятувати імідж РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, як Шойгу намагається врятувати імідж РФ
Шойгу дав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії
фото з відкритих джерел

Шойгу закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усіляким способами намагається врятувати військовий імідж Росії на тлі наступальної операції України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Шойгу дав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії, зокрема зробив серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав із публічного поля.

За даними британської розвідки, Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.

«Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, Шойгу зробив цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС.

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Теги: розвідка Міноборони армія Сергій Шойгу фронт втрати британська розвідка

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