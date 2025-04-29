Армії Пакистану та Індії розпочали бойові дії

Раніше прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном

Пакистанські та індійські сили зіштовхнулися вздовж міжнародного кордону в районі Паргвал-Ахнур в Джамму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Район розташований на міжнародному кордоні в Джамму, а не на лінії зіткнення.

Як пише The Times of India, вперше після нападу на Пахалгам перестрілки між арміями Індії та Пакистану на лінії зіткнення досягли регіону Джамму з Кашміру.

Високопоставлений індійський чиновник заявив, що до цього часу обстріли відбувалися в регіоні Кашмір, зокрема, в секторах Тутмарі-Галі, Рампур, Урі, Гурез і Сандербані. Але зараз вони відбуваються і в районі Пунч.

💥Дві ядерні держави



⚔️ На кордоні Індії та Пакистану почалися бойові зіткнення. pic.twitter.com/VLig0s6ZPX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 29, 2025

Зазначається, що Пакистан порушує режим припинення вогню вздовж лінії розмежування вже пʼять днів поспіль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном. Моді заявив, що Індія боротиметься з тероризмом усіма силами, наголосивши, що це є головним національним пріоритетом країни.

Премʼєр висловив «повну віру і впевненість у професійних здібностях індійських збройних сил» і підтвердив повну підтримку уряду.

Раніше міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає.

За словами Асіфа, вторгнення Нью-Делі в Пакистан неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей. Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі – регіоні, на який претендують обидві країни і через який вони вже вели дві війни.

Повідомлялося, що Пакистан розраховує на дипломатичне вирішення спору з Індією і сподівається, що він не переросте у повномасштабний конфлікт двох країн, які мають ядерну зброю. Натомість міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав владу всіх штатів країни виявити та відправити на батьківщину усіх громадян Пакистану.

Як відомо, пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомлялося про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара.

До слова, майже всі громадяни Пакистану, які мали залишити Індію у зв'язку з рішенням Нью-Делі анулювати їхні візи після теракту в Джамму та Кашмірі, поїхали з Індії.