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План перемоги України: телеканал ABC News розкрив нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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План перемоги України: телеканал ABC News розкрив нові деталі
План перемоги Зеленського має стати шляхом до дипломатичного завершення війни
фото: Facebook/Генштаб

План перемоги складається з п'яти пунктів, які включають конкретні дані про військову допомогу Україні та дипломатичні й політичні заходи

План перемоги президента Володимира Зеленського містить п'ять пунктів та точні обсяги військової допомоги, яку Україна хоче отримати від західних партнерів. Про це журналістам ABC News повідомив співрозмовник з оточення глави держави.

Зеленський в інтерв'ю Good Morning America розповів, що план перемоги має стати шляхом до дипломатичного завершення війни. Він зазначив, що лише маючи сильну позицію, можна змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

За інформацією джерела, близького до президента, план складається з п'яти пунктів, які включають конкретні дані про військову допомогу Україні та дипломатичні й політичні заходи. У ньому немає поступок Росії – він навпаки спрямований на тиск на Кремль, наголосив співрозмовник ABC News.

Зеленський підкреслив, що план є «терміновим», оскільки його мета – якнайшвидше завершити війну, щоб уникнути її затягування. Він також висловив сподівання, що майбутні вибори в США не вплинуть на підтримку України, але визнає можливість змін у політиці й наголошує на необхідності бути готовими до цього.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

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Теги: війна дипломатія росія президент

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