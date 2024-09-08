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Україна створює дрони для протидії російським безпілотникам – Bild

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна створює дрони для протидії російським безпілотникам – Bild
фото з відкритих джерел

Українська армія вже застосовує перехоплювачі типу «крило»

В умовах повномасштабної війни, де Росія має значну перевагу в повітрі, Україна активно шукає нові способи протистояння ворогу. Одним із таких способів є розробка та використання безпілотних літальних апаратів, які зможуть ефективно нейтралізувати російські дрони. Про це повідомляє Bild.

Як повідомляє видання, українські інженери працюють над кількома напрямками розвитку безпілотних технологій. Одним із них є перепрограмування невеликих безпілотників для повітряного бою. Ці «антидрони» вже довели свою ефективність, знищуючи десятки російських розвідувальних БПЛА та навіть кілька дронів-камікадзе.

Такі дрони кожного тижня нищать близько 50 російських розвідувальних дронів та навіть збивають з неба кілька дронів-камікадзе. Однак проблема з маленькими безпілотниками полягає в тому, що вони можуть літати лише на кілька кілометрів – особливо на великій висоті – і російські розвідувальні літаки можуть легко від них ухилятися.

Однак, малі безпілотники мають обмежені можливості за дальністю польоту та висотою. Тому в Україні розробляють нове покоління безпілотників з фіксованим крилом, які зможуть переслідувати російські дрони на значно більших відстанях.

Кінцева мета – створення «безпілотників-вбивць», здатних перехоплювати і знищувати російські дрони дальнього радіуса дії. Це дозволить значно знизити ефективність російських атак і змінити хід війни в повітрі.

Нагадаємо, Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії.

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Теги: армія Україна розробка дрон

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