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Відключення світла 5 вересня: «Укренерго» склало графік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла 5 вересня: «Укренерго» склало графік
ілюстрація: glavcom.ua

5 вересня в Україні упродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень

Завтра, 5 вересня, ймовірне застосування однієї черги відключень у всіх регіонах України протягом доби 5 вересня. Живлення критичної інфраструктури не обмежуватиметься, але можливі зміни в обсягах обмежень. Про це повідомляє «Укренерго». 
 
 «Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування однієї черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежується», - йдеться у повідомленні.

Проте у компанії зауважили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

5 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби
5 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби
фото: інфогрпфіка «Укренерго»

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, 3 вересня аварійні відключення електроенергії вводилися у Києві та 14 областях. 

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Теги: Укренерго Україна відключення світла

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