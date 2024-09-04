Відключення світла 5 вересня: «Укренерго» склало графік
5 вересня в Україні упродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень
Завтра, 5 вересня, ймовірне застосування однієї черги відключень у всіх регіонах України протягом доби 5 вересня. Живлення критичної інфраструктури не обмежуватиметься, але можливі зміни в обсягах обмежень. Про це повідомляє «Укренерго».
«Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування однієї черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежується», - йдеться у повідомленні.
Проте у компанії зауважили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.
Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.
До слова, 3 вересня аварійні відключення електроенергії вводилися у Києві та 14 областях.
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