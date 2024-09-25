Головна Світ Політика
search button user button menu button

Майбутні російські атаки на українські АЕС: Дуда пообіцяв втрутитися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майбутні російські атаки на українські АЕС: Дуда пообіцяв втрутитися
Польща обіцяє негайно втрутитися у разі атаки РФ на українські АЕС
фото з відкритих джерел

Україна має інформацію та докази, що цієї осені Росія підготувалася атакувати українські АЕС

З небезпекою російських атак на українські атомні електростанції потрібно рахуватися. А якщо вони відбудуться, то необхідно негайно втрутитися. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Дуда, який теж перебуває з візитом у Сполучених Штатах, нагадав, що Росія досі атакувала Запорізьку атомну електростанцію та залишки Чорнобильської АЕС. Він додав, що «на щастя, ядерної катастрофи не сталося».

«Ця небезпека нападу на решту електростанцій – чи то Рівненську, чи то Хмельницьку – є, і з нею треба рахуватися. Якщо будуть атаки, потрібно буде негайно втрутитися в цю справу, викликати експертів» – наголосив він.

Нагадаємо, в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьох АЕС. «Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, РФ знову намагалася знищити нашу енергосистему. І цієї осені вони навіть були більш цинічними: вони підготувалися цілити по наших АЕС, по трьох з них, у нас є така інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що немає нічого цінного для Москви», – зауважив очільник України.

Як зазначив Володимир Зеленський, Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер російський диктатор Володимир Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух.

До слова, росіяни фотографують українські атомні електростанції за допомогою китайських супутників. Не виключено, що це потрібно для підготовки ударів по АЕС.

Читайте також:

Теги: Анджей Дуда Польща АЕС президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у 2019 році
Коли відбудеться зустріч Трампа та Зеленського: названо дату
21 вересня, 11:22
У межах візиту до США президент Володимир Зеленський зустрінеться з Байденом, представниками обох партій у Конгресі, Гарріс та Трампом
Візит Зеленського до США: президент розповів про підготовку до перемовин
20 вересня, 19:47
За словами президента, на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тис. російських солдатів
Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині
19 вересня, 20:34
Сікорський разом із мером Львова відвідав місце нещодавнього ракетного удару
Сікорський прибув з візитом до України
13 вересня, 09:30
У Польщі українські біженці не отримують соціальної допомоги
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
13 вересня, 08:58
Аргентина закликала Міжнародний кримінальний суд (видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро
Аргентина закликала міжнародний суд видати ордер на арешт президента Венесуели
7 вересня, 23:17
Володимир Крижанівський: За 15 хвилин я мав погодитися стати першим послом у Росії
Володимир Крижанівський: За 15 хвилин я мав погодитися стати першим послом у Росії Інтерв’ю
5 вересня, 20:30
У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України Зеленський звернувся до українців
Зеленський: Вдячність кожному воїну та всім полеглим героям, які повертаються додому на щиті
29 серпня, 21:08
Україна вшановує пам'ять усіх своїх захисників і захисниць
Зеленський у День пам'яті захисників України: Не пробачимо РФ жодного знищеного життя
29 серпня, 10:59

Політика

Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ
Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ
Майбутні російські атаки на українські АЕС: Дуда пообіцяв втрутитися
Майбутні російські атаки на українські АЕС: Дуда пообіцяв втрутитися
Білорусь визнала полк Калиновського «терористичною організацією»
Білорусь визнала полк Калиновського «терористичною організацією»
Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю
Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю
Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України
Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України
Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
26K
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
23K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
21K
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
19K
П'ять обласних центрів. Нардепка повідомила про плани росіян на найближчі місяці

Новини

Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик
Сьогодні, 15:04
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua