Майбутні російські атаки на українські АЕС: Дуда пообіцяв втрутитися

Україна має інформацію та докази, що цієї осені Росія підготувалася атакувати українські АЕС

З небезпекою російських атак на українські атомні електростанції потрібно рахуватися. А якщо вони відбудуться, то необхідно негайно втрутитися. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Дуда, який теж перебуває з візитом у Сполучених Штатах, нагадав, що Росія досі атакувала Запорізьку атомну електростанцію та залишки Чорнобильської АЕС. Він додав, що «на щастя, ядерної катастрофи не сталося».

«Ця небезпека нападу на решту електростанцій – чи то Рівненську, чи то Хмельницьку – є, і з нею треба рахуватися. Якщо будуть атаки, потрібно буде негайно втрутитися в цю справу, викликати експертів» – наголосив він.

Нагадаємо, в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьох АЕС. «Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, РФ знову намагалася знищити нашу енергосистему. І цієї осені вони навіть були більш цинічними: вони підготувалися цілити по наших АЕС, по трьох з них, у нас є така інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що немає нічого цінного для Москви», – зауважив очільник України.

Як зазначив Володимир Зеленський, Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер російський диктатор Володимир Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух.

До слова, росіяни фотографують українські атомні електростанції за допомогою китайських супутників. Не виключено, що це потрібно для підготовки ударів по АЕС.