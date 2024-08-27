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Дуда озвучив вартість військової допомоги, яку Польща надала Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Дуда озвучив вартість військової допомоги, яку Польща надала Україні
Дуда заявив, що Польща багато дала Україні з огляду на можливості країни
фото з відкритих джерел

Загальна вартість допомоги Україні – військової, гуманітарної та іншої – становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що загальна вартість військової допомоги Україні становить приблизно 12 млрд злотих (близько $3 млрд). Про це повідомляє Polskie Radio. 

За словами Дуди, загальна вартість допомоги Україні – військової, гуманітарної та іншої – становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, близько 100 млрд злотих (близько $25 млрд).

«Це справді величезні суми. 12 млрд злотих ($3 млрд) лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості», – додав президент Польщі.

Зазначається, що з початку російського повномасштабного вторгнення Польща передала Україні багато видів техніки та військового обладнання.

Інформація, яку досі надавали політики та іноземні дослідницькі центри, свідчить, що Польща передала Україні, серед іншого, понад 300 танків Т-72 і PT-91 Twardy, ще 14 сучасних Leopard, а також кілька сотень бронетранспортерів Rosomak і невизначену кількість пострадянських БМП-1.

Польська підтримка включала пострадянські винищувачі МіГ-29 і гелікоптери Мі-24, а також самохідні артилерійські установки – польські самохідні міномети «Рак», самохідні гаубиці «Краб» і пострадянські самохідні гаубиці «Гвоздика», а також реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польські танки PT-91 «Твердий», які були передані Україні, вже беруть активну участь у бойових діях

До слова, президент Польщі Анджей Дуда здійснив свій візит до Києва у День незалежності України, 24 серпня

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Теги: військова допомога Анджей Дуда Польща

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