Настоятель монастиря УПЦ МП закликав молитися за нього, бо потрапив до ЗСУ

Настоятель монастиря просить всіх молитися за нього

Настоятеля монастиря УПЦ МП В'ячеслава Диденка (Архимандрита Варлаама) з Тячева мобілізували у Збройні сили України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Священник каже, що йому зараз дуже потрібна молитва, а коментувати нічого не хоче.

«Дорогі брати та сестри, вчора після прибування в Ужгородському ТЦК був направлений в навчальний центр в Рівному. Прошу всіх молитися за мене та підтримувати наш монастир», – зазначив він у дописі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що, у місті Ладижин на Вінничині священник Московського Патріархату Євген Воробйов влаштував провокацію біля Свято-Казанського храму. Московський піп бігав з кувалдою, намагався зруйнувати паркан та нацьковував на людей собаку, розповів голова громади ПЦУ Свято-Казанського храму Михайло Бондаренко. Бондаренко зазначив, що Воробйов зі своїми нечисленними прихильниками постійно намагається спровокувати конфлікт, щоб зробити картинку для пропагандистських ЗМІ про те, що в Україні нібито відбуваються утиски на релігійному ґрунті.

До слова, у мережі з’явилося відео, як один із священників Російської православної церкви в Україні стріляє з ручного протитанкового гранатомета разом з російськими окупантами. Відповідне відео оприлюднив доктор теології, директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило.