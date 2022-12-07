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НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ
Фото Gettyimages

Перерозподіл афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей в альянсі

Країни НАТО розглядають можливість використання залишків коштів із фонду підтримки сил безпеки Афганістану для надання підтримки Україні. Про це пише Politico з посиланням на п'ятьох західних посадовців, обізнаних із цим питанням.

Ці кошти, відомі як Трастовий фонд Афганської національної армії, використовувалися для закупівлі обладнання та навчання військовослужбовців.

Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 мільярда на підтримку своїх зусиль по боротьбі з Росією, повідомили два західні чиновники.

Перерозподіл афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей в альянсі. Гроші з трастового фонду Афганістану можуть стати тимчасовим заходом у короткостроковій перспективі, зазначає видання.

Зі слів одного із західних чиновників, чиновники НАТО обговорювали можливість використання афганських коштів для України понад місяць, зокрема під час зустрічі в Брюсселі в жовтні.

Кошти фонду були заморожені, і альянс працював над розробкою механізму для передачі грошей назад окремим країнам або переведення їх в інше місце, але кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати ці гроші. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини або всіх цих коштів для України.

США не є учасником Трастового фонду Афганської національної армії. Але високопосадовці президента Байдена закликали своїх європейських союзників продовжувати допомагати фінансувати операції України, незважаючи на зростання фінансової напруги.

Як заявив прессекретар НАТО Даніеле Ріджіо, процес повернення грошей із рахунку країнам-донорам уже розпочато, але чиновник не став безпосередньо відповідати на запитання про те, що афганські кошти використовуються альянсом для підтримки України.

Цільовий фонд Афганської національної армії – один у низці подібних фондів, спрямованих на допомогу Афганістану, які були заморожені, закриті або перепрофільовані після падіння Кабула.

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