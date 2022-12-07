НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ

Перерозподіл афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей в альянсі

Країни НАТО розглядають можливість використання залишків коштів із фонду підтримки сил безпеки Афганістану для надання підтримки Україні. Про це пише Politico з посиланням на п'ятьох західних посадовців, обізнаних із цим питанням.

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Ці кошти, відомі як Трастовий фонд Афганської національної армії, використовувалися для закупівлі обладнання та навчання військовослужбовців.

Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 мільярда на підтримку своїх зусиль по боротьбі з Росією, повідомили два західні чиновники.

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Перерозподіл афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей в альянсі. Гроші з трастового фонду Афганістану можуть стати тимчасовим заходом у короткостроковій перспективі, зазначає видання.

Зі слів одного із західних чиновників, чиновники НАТО обговорювали можливість використання афганських коштів для України понад місяць, зокрема під час зустрічі в Брюсселі в жовтні.

Кошти фонду були заморожені, і альянс працював над розробкою механізму для передачі грошей назад окремим країнам або переведення їх в інше місце, але кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати ці гроші. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини або всіх цих коштів для України.

США не є учасником Трастового фонду Афганської національної армії. Але високопосадовці президента Байдена закликали своїх європейських союзників продовжувати допомагати фінансувати операції України, незважаючи на зростання фінансової напруги.

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Як заявив прессекретар НАТО Даніеле Ріджіо, процес повернення грошей із рахунку країнам-донорам уже розпочато, але чиновник не став безпосередньо відповідати на запитання про те, що афганські кошти використовуються альянсом для підтримки України.

Цільовий фонд Афганської національної армії – один у низці подібних фондів, спрямованих на допомогу Афганістану, які були заморожені, закриті або перепрофільовані після падіння Кабула.