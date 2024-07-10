Члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання: що воно передбачає

Країни Альянсу ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною

Під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Форуму оборонної промисловості.

Елементом цього зобов’язання стане збільшення витрат на оборону. Генсек наголосив, що члени НАТО «повинні витрачати краще і більше разом на оборону».

Також, як заявив Столтенберг, країни-члени НАТО ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною.

Він навів кілька прикладів, як члени Альянсу співпрацюють у підписанні оборонних контрактів: «Винищувачі F-35 виробляються в Сполучених Штатах, а також у Бельгії, Канаді, Данії, Німеччині, Греції, Італії, Фінляндії, Нідерландах, Норвегії та Великій Британії. Це те, що ми робимо разом як союзники. Літак Grippen – це шведська винахідливість, але в цьому літаку також є американські компоненти. У нас є Storm Shadow або ракети Scalp, які виявилися надзвичайно важливими в Україні. Спільними зусиллями франко-британських компаній ми показуємо, як спільно робимо речі.

Сьогодні Агенція НАТО з підтримки та постачання підписала нові багатонаціональні контракти на ракети Stinger на суму майже мільйон доларів. Тому ми твердо віримо, що використання сили цього Альянсу для об’єднання союзників дасть багато інших прикладів».

Столтенберг нагадав, що торік Агенція НАТО з підтримки та постачання погодила контракти на суму понад 11 мільярдів доларів на боєприпаси та засоби. Він відзначив, що країни Альянсу можуть використовувати ефект масштабу та збільшити попит на довгострокові контракти, працюючи разом.

Окрім того, генсек НАТО заявив, що цьогоріч 23 члени Альянсу почали витрачати 2% свого ВВП або більше на оборону, що додало мільярди до бюджету НАТО. Ці гроші йдуть на контракти з оборонної промисловості, і це результат колективного рішення.

«Десять років тому ми погодилися, що 2% повинні бути тим, до чого ми повинні прагнути. Формула декларації, яку ми погодили десять років тому, полягала в тому, що ми повинні прагнути до досягнення 2% ВВП на оборону. І це мало велике значення. Тепер ми змінили цю умову на те, що 2% – це мінімум», – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де вчора розпочався саміт НАТО. Ювілейний саміт Північноатлантичного альянсу проходить із 9 до 11 липня. Попередній відбувся в липні 2023 року у Вільнюсі. Тоді Альянс ухвалив рішення, що Україна стане членом блоку без плану дій щодо членства.

За словами Зеленського, під час цьогорічного саміту НАТО пріоритетними питаннями будуть збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.