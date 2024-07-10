Головна Світ Політика
search button user button menu button

Члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання: що воно передбачає

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання: що воно передбачає
Елементом нового зобов’язання членів НАТО стане збільшення витрат на оборону
фото: Reuters

Країни Альянсу ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною

Під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Форуму оборонної промисловості.

Елементом цього зобов’язання стане збільшення витрат на оборону. Генсек наголосив, що члени НАТО «повинні витрачати краще і більше разом на оборону».

Також, як заявив Столтенберг, країни-члени НАТО ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною.

Він навів кілька прикладів, як члени Альянсу співпрацюють у підписанні оборонних контрактів: «Винищувачі F-35 виробляються в Сполучених Штатах, а також у Бельгії, Канаді, Данії, Німеччині, Греції, Італії, Фінляндії, Нідерландах, Норвегії та Великій Британії. Це те, що ми робимо разом як союзники. Літак Grippen – це шведська винахідливість, але в цьому літаку також є американські компоненти. У нас є Storm Shadow або ракети Scalp, які виявилися надзвичайно важливими в Україні. Спільними зусиллями франко-британських компаній ми показуємо, як спільно робимо речі.

Сьогодні Агенція НАТО з підтримки та постачання підписала нові багатонаціональні контракти на ракети Stinger на суму майже мільйон доларів. Тому ми твердо віримо, що використання сили цього Альянсу для об’єднання союзників дасть багато інших прикладів».

Столтенберг нагадав, що торік Агенція НАТО з підтримки та постачання погодила контракти на суму понад 11 мільярдів доларів на боєприпаси та засоби. Він відзначив, що країни Альянсу можуть використовувати ефект масштабу та збільшити попит на довгострокові контракти, працюючи разом.

Окрім того, генсек НАТО заявив, що цьогоріч 23 члени Альянсу почали витрачати 2% свого ВВП або більше на оборону, що додало мільярди до бюджету НАТО. Ці гроші йдуть на контракти з оборонної промисловості, і це результат колективного рішення.

«Десять років тому ми погодилися, що 2% повинні бути тим, до чого ми повинні прагнути. Формула декларації, яку ми погодили десять років тому, полягала в тому, що ми повинні прагнути до досягнення 2% ВВП на оборону. І це мало велике значення. Тепер ми змінили цю умову на те, що 2% – це мінімум», – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де вчора розпочався саміт НАТО. Ювілейний саміт Північноатлантичного альянсу проходить із 9 до 11 липня. Попередній відбувся в липні 2023 року у Вільнюсі. Тоді Альянс ухвалив рішення, що Україна стане членом блоку без плану дій щодо членства. 

За словами Зеленського, під час цьогорічного саміту НАТО пріоритетними питаннями будуть збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України. 

Як повідомлялося, представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.

Читайте також:

Теги: НАТО Україна Єнс Столтенберг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Публічні консультації в Україні: чому закон викликає сумніви?
Публічні консультації: як парламент для галочки виконав вимогу Єврокомісії?
1 липня, 20:19
США та Україна підписали найдетальнішу угоду за всю історію
Історичний документ: що передбачає нова угода між Україною та США?
14 червня, 10:45
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Путін
«У мирних угодах» Путіна миру не проглядається
Вчора, 07:16
Депортація кримськотатарського населення розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС
Депортація кримських татар. Архів СБУ уточнив, де росіяни сховали нерозсекречену інформацію
11 червня, 14:00
Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом?
Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом? авторська стаття
4 липня, 18:11
Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні
Трамп пригрозив згорнути допомогу Україні ще до переобрання
16 червня, 11:46
Як зазначив Ляшко, для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним минулого року запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій
Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку київських ВЛК: Ляшко повідомив деталі
20 червня, 10:55
Після початку перемовин щодо вступу України в ЄС 25 червня розпочнеться двосторонній скринінг
Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство
25 червня, 17:40
Голова Пентагону підкреслив продовження підтримки України
«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США
3 липня, 08:56

Політика

НАТО призначить в Україні спецпредставника: чим він займатиметься
НАТО призначить в Україні спецпредставника: чим він займатиметься
Нові Patriot і не тільки: партнери анонсували значне зміцнення ППО України
Нові Patriot і не тільки: партнери анонсували значне зміцнення ППО України
Члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання: що воно передбачає
Члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання: що воно передбачає
Удар по «Охматдиту»: Китай закликав до стриманості
Удар по «Охматдиту»: Китай закликав до стриманості
Коли Зеленський зустрінеться з Байденом? Білий дім оприлюднив подробиці
Коли Зеленський зустрінеться з Байденом? Білий дім оприлюднив подробиці
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
13K
Стало відомо, яка країна Європи стала найпривабливішою для прохачів притулку
11K
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua