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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Геополітичне фіаско Путіна: вступ Фінляндії до НАТО унеможливить захоплення Сувалкського коридору Росією

glavcom.ua
Фіни дали Росії чітко зрозуміти, що поняття нейтралітету залишилося в далекому минулому
фото з відкритих джерел

Вступ Фінлядії в НАТО зруйнував один з ідеологічних міфів нападу Росії на Україну – не дати можливості розширенню кордонів Альянсу

Основою російської зовнішньої політики щодо найближчих сусідів є тиск на них з метою набуття ними примусового статусу нейтралітету.

Натомість, офіційне прийняття Фінляндії до НАТО стало руйнацією цього. Фіни дали Росії чітко зрозуміти, що поняття нейтралітету залишилося в далекому минулому.

Я не виключаю, що, найімовірніше, у відповідь Росія зробить якусь передислокацію військ на півночі, і не більше.

Коментуючи заяви  Москви про «посилення військового потенціалу» на заході й півночі у відповідь на вступ Фінляндії в НАТО Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що вступ Фінляндії до НАТО став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки.

«Ми багато років поспіль бачили значну присутність російських сил у тому числі на півночі, неподалік від кордонів Фінляндії та Норвегії. Це все відбувалося багато років на Кольському півострові, в Арктиці. Ми також бачили, що президент Росії Путін готовий застосовувати силу проти сусідів»,- зауважив він.

Крім того, варто зрозуміти, що вступ Фінлядії в НАТО зруйнував один з ідеологічних міфів нападу Росії на Україну – не дати можливості розширенню кордонів Альянсу.

На моє переконання, Фінляндія суттєво підсилить НАТО у плані надійного прикриття його північного флангу. Оскільки і Скандинавські, і Прибалтійські країни Альянсу були Ахілесовою п'ятою Блоку.

А наразі ми можемо казати про те, що Балтійське море перетворюється фактично у внутрішнє море країн НАТО. Тобто є всі можливості блокування всієї військово-морської структури російської федерації на півночі. Крім того, поліпшується логістика і взаємодія частин НАТО, які будуть розташовані у Скандинавських та Балтійських країнах.

Водночас, зауважу, що «нависання» Фінляндії на Балтиці значно послабить можливості РФ вдатися до спроб взяття під контроль так званого Сувалкського коридору (100-кілометрова територія уздовж Сувалок, Августова та Сейну, яка з'єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію Калінінградської області та Білорусі).

Тобто, вступ Фінлядії фактично ставить якщо не крапку, то велике питання в реалізації цього плану.

До речі, я так розумію, зі Швецією буде така сама перспектива у найближчому майбутньому... І я не здивуюся, якщо років за п'ять фіни попросять Росію повернути захоплені історично фінські землі.

Отже, можемо констатувати, що Росія своєю агресією до України та всього світу добилася прямо протилежного своїм бажанням — геополітичного фіаско. А реальних важелів впливу на ситуацію у неї наразі немає. Хіба що крім традиційних погроз вічно п'яного голови Радбезу Дмитра Медведєва.

Нагадаю, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив побажання, щоб «Фінляндія стала уроком для президента Путіна». «Фінляндія вирішила приєднатися до Альянсу за власним бажанням. Свобода вибору альянсів як суверенної держави є справою її громадян і лише її громадян», – наголосив він.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Фінляндія Єнс Столтенберг НАТО

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Дмитро Снєгирьов

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