Російське МЗС вийшло з заявою про зустріч Трампа з Путіним

Очікується, що Трамп та Путін проведуть зустріч у Будапешті вже у листопаді

Російські дипломати ведуть «дуже глибоку і серйозну» роботу з підготовки майбутніх переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та прездидентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Про це в інтерв'ю ТАСС повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона зазначила, що контакт між Путіним і Трампом вже відбувся і був прокоментований адміністрацією президента. Помічник президента Юрій Ушаков детально ознайомив учасників процесу з деталями зустрічі. У рамках підготовки також відбулися консультації між главами зовнішньополітичних відомств Росії та Угорщини.

Захарова підкреслила, що робота ведеться через дипломатичні канали різних рівнів.

Зустріч Трампа та Путіна у Будапешті

Дональд Трамп після розмови з Путіним повідомив, що вони з домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Зеленський зазначив, що був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором.

Водночас європейські посадовці різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі Європейського Союзу, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи. П