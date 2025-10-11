Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити
фото: скріншот із відео

«Я вибрав підписати контракт, щоб потім за першої ж ліпшої нагоди здатися в полон», – переконує Олександр

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Сумщині взяли в полон двох вояків російської армії. Один із них, Олександр Лосєв, виявився уродженцем Нової Каховки, що на Херсонщині. Він розповів, як окупанти змусили його воювати проти ЗСУ. Як інформує «Главком», інтерв’ю з полоненими бригада розмістила на своєму YouTube-каналі.

За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити. Виїхати він не намагався – не хотів покидати стареньку матір. Та одного разу до нього в дім прийшли четверо російських військових – зґвалтували дружину, а його сильно побили. Жінка після пережитого померла. Оскільки Олександр уже мав судимість, вину за смерть дружини повісили на нього. Мовляв, російські солдати не можуть творити такі безчинства, це ти сам на п’яну голову прикінчив жінку. Так чоловік опинився у в’язниці, де й підписав контракт. Стверджує, що якби не підкорився – його б катували.

«Я вибрав підписати контракт, щоб потім за першої ж ліпшої нагоди здатися в полон», – переконує Олександр.

За його словами, мама так і залишилася в окупації, зараз за нею доглядає донька Олександра. Вона має і український, і російський паспорти.

З окупованої Херсонщини в російську армію: історія військовополонених на Сумщині

«Горе він приніс. Путін. Виродки. Вони зламали мені життя. Усе було добре, доки вони не з’явилися», – каже Олександр про росіян.

Раніше полонений із Херсонщини розповів, кому добре живеться в окупації. 

Також військова контррозвідка СБУ спільно з воїнами 95 бригади десантно-штурмових військ провели спецоперацію з вербування російського військового, який за гроші постачав зброю та навіть «продав» українця, який перейшов на сторону ворога. 

Читайте також:

Теги: окупанти історія путін гроші полон смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Лікарі прописали антидепресанти. Виготовлені в Україні, не мають побічних ефектів:)», – підписав  цей знімок Дмитро
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
15 вересня, 15:58
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
13 вересня, 03:14
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
18 вересня, 20:27
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11193 танки
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Ситуація на фронті 2 жовтня
Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу
2 жовтня, 22:39
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року
6 жовтня, 08:14
Ліквідація великого нафтового розливу від одного танкера може коштувати близько €1,4 млрд
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
7 жовтня, 00:33
Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою
Четверо харків’ян ошукали людей на мільйони – «зцілювали» хворих у телеефірі
4 жовтня, 17:51
Сергій Комишан, військовий російської армії, взятий у пoлoн військовими 93-ї бригади Холодний Яр
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
27 вересня, 19:13

Суспільство

Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
Золкін назвав загальну рису українських колаборантів
Золкін назвав загальну рису українських колаборантів
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
На Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі. Як йому вдалося вижити?
На Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі. Як йому вдалося вижити?
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)
Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua