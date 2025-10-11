Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію

За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Сумщині взяли в полон двох вояків російської армії. Один із них, Олександр Лосєв, виявився уродженцем Нової Каховки, що на Херсонщині. Він розповів, як окупанти змусили його воювати проти ЗСУ. Як інформує «Главком», інтерв’ю з полоненими бригада розмістила на своєму YouTube-каналі.

За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити. Виїхати він не намагався – не хотів покидати стареньку матір. Та одного разу до нього в дім прийшли четверо російських військових – зґвалтували дружину, а його сильно побили. Жінка після пережитого померла. Оскільки Олександр уже мав судимість, вину за смерть дружини повісили на нього. Мовляв, російські солдати не можуть творити такі безчинства, це ти сам на п’яну голову прикінчив жінку. Так чоловік опинився у в’язниці, де й підписав контракт. Стверджує, що якби не підкорився – його б катували.

«Я вибрав підписати контракт, щоб потім за першої ж ліпшої нагоди здатися в полон», – переконує Олександр.

За його словами, мама так і залишилася в окупації, зараз за нею доглядає донька Олександра. Вона має і український, і російський паспорти.

З окупованої Херсонщини в російську армію: історія військовополонених на Сумщині

«Горе він приніс. Путін. Виродки. Вони зламали мені життя. Усе було добре, доки вони не з’явилися», – каже Олександр про росіян.

