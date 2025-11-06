«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо

«Нащо платити зайві гроші, якщо людей на війну можна брати безкоштовно?»

Представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв порівняв мобілізацію росіян до окупаційної армії з подіями популярного серіалу «Гра в кальмара». У ньому малозаможні люди з боргами, які хочуть заробити багато грошей, погоджуються грати в смертельні ігри, але так і не доживають до бажаного призу. Чувіляєв в інтервʼю «Главкому» розповів про методику Кремля з вербування громадян на війну проти України.

За словами Чувіляєва, історія з великими виплатами та їхнім нескінченним збільшенням стосується 2023 року. «Тоді ще не відбулося Курської операції, і в тій реальності ще не було такої опції відправляти строковиків в зону бойових дій. За цей час ситуація дуже сильно змінилася. Тепер Міністерство оборони підписує контракти в колоніях, у СІЗО, а це означає, що контракт може підписати взагалі будь-яка людина», – каже він.

Чувіляєв наголосив, що аби змусити людину підписати контракт, достатньо її зупинити на вулиці та «сунути пакет з відповідним змістом у кишеню».

«Все, з цього моменту – будь ласка, готовий контрактник. Відповідно нащо платити зайві гроші, якщо можна брати безкоштовно у будь-якій кількості людей з колоній, СІЗО та строковиків? Причому строковикам навіть не обов’язково платити, бо вони, наприклад, можуть нести свою строкову службу в Криму. І силами цих строковиків проводять різні бойові операції: наприклад, вони розміновували акваторію Чорного моря», – розповів він.

Пресаташе проєкту «Идите лесом» каже, що у важкі бої збройні сили РФ насамперед кидають вʼязнів. Ба більше, заманювати виплатами їх особливо не треба, бо у цієї категорії інший стимул – просто вийти з колонії. Крім того, в Росії зростає безробіття, закривається низка підприємств, зокрема, у мономістах. За словами Чувіляєва, це стимулює росіян вступати до армії РФ, аби заробити хоч якихось грошей.

«У таких містах, як Норильськ, якщо людина втрачає роботу – у неї немає більше іншого варіанту працевлаштування. Тим більше що на кожному розі, кожному стовпі, з кожного телевізора тобі втовкмачують – «підписуй контракт, дамо купу грошей». Природно, що люди купуються на цю психологічну пастку. Не кажучи вже про те, що в Міноборони сидять досвідчені шахраї, які знають, як заманювати людей та переконувати підписати контракт», – пояснив Чувіляєв.

Як зазначив представник антивоєнного руху, росіянам часто не кажуть, що вони підписуватимуть контракт із Міноборони. «Вакансія може розміщуватися просто на загальнодоступних «хедхантерських» сайтах: наприклад, потрібен електрик, треба підійти за такою адресою. Не кожна людина буде пробивати цю адресу у пошуковику і дізнаватися, що там знаходиться. А ті, хто пробивали, раптом виявляли, що електрик потрібен на якийсь завод, а на співбесіду треба йти чомусь у військову частину», – додав він.

Чувіляєв каже, що росіяни не особливо виявляють бажання бути військовослужбовцями, за його словами, усіх «так чи інакше до цього примушують».

«Справа в тому, що це – не питання бажання. За весь час, що ми працюємо, жодного разу не стикалися з тим, щоб людина прямо дуже бажала підписати контракт. Усіх так чи інакше до цього примушують.

Буває, до нас приходить людина, яка надивилася телевізора, піддалася пропаганді або (є таке розповсюджене формулювання) хотіла побачити на власні очі, що ж там відбувається насправді. Мовляв, по телевізору говорять одне, у «телеграмі» пишуть інше, а я вирішив поїхати і «провести журналістське розслідування». Перше, що робимо щодо таких людей ми або колеги з тієї ж Conflict Intelligence Team – дивимося базу боржників. І 100% – ця людина є у цій базі: у неї «дофіга» боргів, кредитів, мікрокредитів, є кілька кредитних карток прострочених, і ще й квартира якась закладена», – розповів пресаташе проєкту «Идите лесом».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.