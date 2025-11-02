Кремль заявив, що не бачать потреби у зустрічі Трампа та Путіна

Зустріч Путіна і Трампа не на часі, кажуть у Кремлі

Пєсков дав зрозуміти, що все змінилося і тепер зустріч – під питанням

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між лідерами США та РФ може відбутися, однак для Москви вона не на часі через нові умови. Як інформує «Главком», Пєскова цитують російські пропагандисти.

«Гіпотетично міркуючи, зустріч можлива, та на цей момент у ній нема потреби. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання», – сказав Пєсков, натякаючи на складність процесу переговорів щодо війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Будапешті скоріше перенесена, а не скасована.

Тим часом у Туреччині заявили, що готові прийняти у Стамбулі четвертий раунд переговорів між Москвою та Києвом.