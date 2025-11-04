Головна Світ Політика
Путін запровадив цілорічний призов до армії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін підписав новий указ
фото: АР

Військкомати вперше отримають право видавати виписки з реєстру військового обліку громадянам, які підлягають первинній постановці на військовий облік

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання «Риа-новости».

Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.

Також закріплено перелік громадян, для яких передбачені інші терміни відправлення. При цьому термін явки за повісткою з військкомату не може перевищувати 30 днів з дати її розміщення в реєстрі.

Військкомати, зокрема, вперше отримають право видавати виписки з реєстру військового обліку громадянам, які підлягають первинній постановці на військовий облік, вже перебувають на ньому, а також не перебувають, але зобов'язані на ньому перебувати. Їх зможуть надавати і в електронній формі одним із передбачених законодавством способів.

Обов'язки з організації медичного огляду та професійного психологічного відбору окупантів, які не перебувають у запасі, покладаються на призовну комісію.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що зусилля РФ щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів втрачають імпульс, що свідчить про те, що основний метод країни з набору добровольців для війни може приносити все менші результати.

Читайте також:

Теги: росія путін мобілізація

