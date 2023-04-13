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Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW
РФ проводить кампанія русифікації в Україні
фото з відкритих джерел

Тягар війни ляєе саме на ті спільноти, які РФ маргіналізує

Кремлівська кампанія русифікації в Україні повертається проти самої Росії, оскільки вона продовжує посилювати відверто націоналістичні голоси та ідеології. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Росія бере участь у кампанії навмисної русифікації в Україні, спрямованій на знищення української ідентичності за допомогою багатьох військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних напрямків. Ідеології, що лежать в основі цієї русифікації, також формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризмі зі стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на меншини в самій Росії», – зазначили аналітики.

Внутрішні наслідки прийняття ідеології русифікації проявляються у відповідях російської влади та відомих російських блогерів етнічним меншинам у Росії.

Так, кілька російських блогерів і коментаторів опублікували свою реакцію на нещодавню новину про вбивство 17-річної російської студентки групою таджицьких мігрантів у Челябінську та використали цю історію, щоб критикувати мігрантів із Центральної Азії та спільноти етнічних меншин за неспроможність інтегруватися в російське суспільство.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії через імпорт тероризму та екстремістських ідеологій і наголосив на ролі міграційної політики в забезпеченні громадського порядку.

«Війна в Україні дала змогу найзлобнішим голосам в інформаційному просторі консолідувати свою ідеологію та спроектувати її як на український народ, так і на неслов’янські меншини в самій Росії. Ця динаміка, швидше за все, посилюватиметься, коли війна триватиме, і переживе вторгнення Росії в Україну, пронизуючи внутрішній простір Росії на довгі роки», – вважають аналітики.

В ISW зазначають, що внутрішні розгалуження русифікації за іронією долі продовжують покладати тягар війни саме на ті спільноти, які РФ маргіналізує.

Ключові висновки ISW:

  • Російські блогери стримано відреагували на відмову Калузького обласного суду розглядати справу проти російського військового лікаря та члена «Союзу добровольців Донбасу» Юрія Євича за «дискредитацію збройних сил РФ».
  • Російська націоналістична спільнота продовжує прославляти звірства та виступати за поширення жорстокості.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.
  • Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська продовжують зводити оборону в окупованих Запорізькій області та Криму.
  • Російські чиновники продовжують просувати закон, спрямований на підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з російськими ухилянтами.
  • Центр «Український спротив» оприлюднив звіт про масштаби незаконної депортації українських дітей з Донбасу до Російської Федерації.
Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW фото 1

До слова, українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність.

Теги: війна росія Україна

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