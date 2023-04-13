Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW

Тягар війни ляєе саме на ті спільноти, які РФ маргіналізує

Кремлівська кампанія русифікації в Україні повертається проти самої Росії, оскільки вона продовжує посилювати відверто націоналістичні голоси та ідеології. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Росія бере участь у кампанії навмисної русифікації в Україні, спрямованій на знищення української ідентичності за допомогою багатьох військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних напрямків. Ідеології, що лежать в основі цієї русифікації, також формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризмі зі стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на меншини в самій Росії», – зазначили аналітики.

Внутрішні наслідки прийняття ідеології русифікації проявляються у відповідях російської влади та відомих російських блогерів етнічним меншинам у Росії.

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Так, кілька російських блогерів і коментаторів опублікували свою реакцію на нещодавню новину про вбивство 17-річної російської студентки групою таджицьких мігрантів у Челябінську та використали цю історію, щоб критикувати мігрантів із Центральної Азії та спільноти етнічних меншин за неспроможність інтегруватися в російське суспільство.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії через імпорт тероризму та екстремістських ідеологій і наголосив на ролі міграційної політики в забезпеченні громадського порядку.

«Війна в Україні дала змогу найзлобнішим голосам в інформаційному просторі консолідувати свою ідеологію та спроектувати її як на український народ, так і на неслов’янські меншини в самій Росії. Ця динаміка, швидше за все, посилюватиметься, коли війна триватиме, і переживе вторгнення Росії в Україну, пронизуючи внутрішній простір Росії на довгі роки», – вважають аналітики.

В ISW зазначають, що внутрішні розгалуження русифікації за іронією долі продовжують покладати тягар війни саме на ті спільноти, які РФ маргіналізує.

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Ключові висновки ISW:

Російські блогери стримано відреагували на відмову Калузького обласного суду розглядати справу проти російського військового лікаря та члена «Союзу добровольців Донбасу» Юрія Євича за «дискредитацію збройних сил РФ».

Російська націоналістична спільнота продовжує прославляти звірства та виступати за поширення жорстокості.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські війська продовжують зводити оборону в окупованих Запорізькій області та Криму.

Російські чиновники продовжують просувати закон, спрямований на підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з російськими ухилянтами.

Центр «Український спротив» оприлюднив звіт про масштаби незаконної депортації українських дітей з Донбасу до Російської Федерації.

До слова, українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність.