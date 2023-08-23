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Сі Цзіньпін виступив за розширення БРІКС та пригадав стару китайську приказку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сі Цзіньпін виступив за розширення БРІКС та пригадав стару китайську приказку
фото: з відкритих джерел

Лідер Китаю закликає лідерів держав до прискореного розширення БРІКС

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до єдності своїх колег з БРІКС. Про це він заявив виступаючи в середу, 23 серпня, на саміті в Йоганнесбурзі. Він наполіг на необхідності розширення угруповання, щоб протистояти глобальному «періоду турбулентності та трансформації». Про це  пише Reuters.

«Ми зібралися у той час, коли світ переживає переформатування. Це період турбулентності та трансформації, тому країни БРІКС мають підтримувати одна одну для забезпечення світової безпеки», –  вважає голова КНР.

Як зазначив китайський лідер, геополітична обстановка стає дедалі небезпечнішою. У зв'язку з цим країни БРІКС має зміцнювати стратегічне партнерство та підтримувати один одного з ключових питань, що становлять спільний інтерес країн, щоб знизити градус напруженості.

Також, на думку Сі Цзіньпіна, потрібно використати співпрацю БРІКС, щоб прискорити вступ до неї більшої кількості країн заради справедливішого глобального управління.

«Я радий бачити, що ентузіазм країн, що розвиваються, щодо участі у співпраці БРІКС зростає, багато країн, що розвиваються, подали заявки на вступ до механізму співпраці БРІКС, – заявив Сі Цзіньпін. – Необхідно ефективно використовувати співпрацю БРІКС для прискорення процесу розширення, дозволити ще більшій кількості країн приєднатися до сім'ї БРІКС, зібрати спільну мудрість і силу, щоб сприяти розвитку глобального управління у більш справедливому та розумному напрямку».

Глава Китаю зазначив, що у світі є багато цивілізацій, і вони мають нарощувати контакти, вчитися один в одного.

«Історія людства не зупиниться на якійсь конкретній цивілізації та системі і ми маємо боротися із системними протистоянням та протистоянням цивілізацій», – зазначив він, наголосивши, що потрібно дотримуватись міжнародних правил, які диктуються принципами статуту ООН. «Справедливість завжди переможе – це стара китайська мудрість», – резюмував Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, саміт БРІКС у південноафриканському Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня 2023 року відвідають лідери 40 країн, заявив офіційний представник МЗС ПАР Нельсон Кгвете.

Група БРІКС, що складається з найбільших економік, що розвиваються, – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки – проведе свій 15-й саміт глав держав і урядів у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня. «Понад 40 глав держав візьмуть участь», – сказав дипломат.

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – «Главком»). На ці країни разом припадає понад 40% населення світу та чверть світової економіки. Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

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Теги: історія БРІКС Сі Цзіньпін

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