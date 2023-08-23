Сі Цзіньпін виступив за розширення БРІКС та пригадав стару китайську приказку

Лідер Китаю закликає лідерів держав до прискореного розширення БРІКС

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до єдності своїх колег з БРІКС. Про це він заявив виступаючи в середу, 23 серпня, на саміті в Йоганнесбурзі. Він наполіг на необхідності розширення угруповання, щоб протистояти глобальному «періоду турбулентності та трансформації». Про це пише Reuters.

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«Ми зібралися у той час, коли світ переживає переформатування. Це період турбулентності та трансформації, тому країни БРІКС мають підтримувати одна одну для забезпечення світової безпеки», – вважає голова КНР.

Як зазначив китайський лідер, геополітична обстановка стає дедалі небезпечнішою. У зв'язку з цим країни БРІКС має зміцнювати стратегічне партнерство та підтримувати один одного з ключових питань, що становлять спільний інтерес країн, щоб знизити градус напруженості.

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Також, на думку Сі Цзіньпіна, потрібно використати співпрацю БРІКС, щоб прискорити вступ до неї більшої кількості країн заради справедливішого глобального управління.

«Я радий бачити, що ентузіазм країн, що розвиваються, щодо участі у співпраці БРІКС зростає, багато країн, що розвиваються, подали заявки на вступ до механізму співпраці БРІКС, – заявив Сі Цзіньпін. – Необхідно ефективно використовувати співпрацю БРІКС для прискорення процесу розширення, дозволити ще більшій кількості країн приєднатися до сім'ї БРІКС, зібрати спільну мудрість і силу, щоб сприяти розвитку глобального управління у більш справедливому та розумному напрямку».

Глава Китаю зазначив, що у світі є багато цивілізацій, і вони мають нарощувати контакти, вчитися один в одного.

«Історія людства не зупиниться на якійсь конкретній цивілізації та системі і ми маємо боротися із системними протистоянням та протистоянням цивілізацій», – зазначив він, наголосивши, що потрібно дотримуватись міжнародних правил, які диктуються принципами статуту ООН. «Справедливість завжди переможе – це стара китайська мудрість», – резюмував Сі Цзіньпін.

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Нагадаємо, саміт БРІКС у південноафриканському Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня 2023 року відвідають лідери 40 країн, заявив офіційний представник МЗС ПАР Нельсон Кгвете.

Група БРІКС, що складається з найбільших економік, що розвиваються, – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки – проведе свій 15-й саміт глав держав і урядів у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня. «Понад 40 глав держав візьмуть участь», – сказав дипломат.

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – «Главком»). На ці країни разом припадає понад 40% населення світу та чверть світової економіки. Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.