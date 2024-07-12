Назвав Зеленського «Путіним»: Байден прокоментував свою обмовку

Президент США вважає Вашингтонський саміт «найбільш успішним»

Президент США Джо Байден під час виступу на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні помилково назвав Володимира Зеленського «президент Путін». Згодом він відреагував на свою обмовку. Про це стало відомо із прямої трансляції Голосу Америки.

Журналіст пригадав Байдену про те, що він переплутав Зеленського з Путіним, додавши, що за нього вибачався канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.

Президент США відповів, що вважає Вашингтонський саміт «найбільш успішним».

«Скільки разів на цьому саміті ви чули, що інші лідери держав мені дякували? Багато хто дякував мені і казав, що ми досягнули цього завдяки Байдену, завдяки лідерству США. Гадаю, це був найбільш успішний саміт за дуже тривалий час. І знайдіть мені світового лідера, який думає інакше», – сказав очільник США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».

До того ж на саміті НАТО були ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.