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Сі Цзіньпін приїхав до Казахстану, де знову зустрінеться з Путіним

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сі Цзіньпін приїхав до Казахстану, де знову зустрінеться з Путіним
Після поїздки на ШОС Сі Цзіньпін вирушить з офіційним візитом до Таджикистану
фото з відкритих джерел

Саміт відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 2 липня, прибув із візитом до Казахстану. Політик візьме участь у засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Сіньхуа.

Глава Китаю здійснить візити до Казахстану і Таджикистану на запрошення президентів Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і Таджикистану Емомалі Рахмона.
 
Путін 3-4 липня також завітає до Астани, де візьме участь у саміті ШОС. Крім зустрічі з Сі Цзіньпіном, російський диктатор розраховує на переговори з президентом Туреччини. 

Саміт відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

ШОС – міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Як повідомила місія Організації Об'єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

Після поїздки на ШОС Сі Цзіньпін вирушить з офіційним візитом до Таджикистану, де проведе зустріч із президентом країни Емомалі Рахмоном.

Нагадаємо, 16-17 травня Путін перебував з візитом у Китаї. За підсумками переговорів Сі й Путін оголосили, що посилять співпрацю в оборонній сфері, а також заявили про спільність позицій в «українському питанні».

Раніше пповідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що позиція Китаю стосовно «української кризи» полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню

До слова, В’єтнам та США обговорили шляхи розвитку свого стратегічного партнерства. Перед цим до країни з візитом приїздив глава Росії Володимир Путін. Про це пише Bloomberg.

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Теги: Сі Цзіньпін путін Казахстан

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