Експосол США назвав єдину умову настання стабільного миру в Україні

Експосол США заявив, що перемога України – це теж саме, що поразка Росії

Джон Гербст: «Для досягнення тривалого і справедливого миру Україна має виграти війну…»

Для досягнення тривалого і справедливого миру Україна має виграти війну. Про це колишній посол США в Україні у 2003-2006 роках та директор Центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст сказав в інтерв'ю «Главкому».

«На мою думку, для досягнення тривалого і справедливого миру Україна має виграти війну, бути військово сильною, і принаймні бути в складі НАТО. А всі ці речі можуть бути можливими, якщо Україна виграє війну», – сказав Гербст.

Також, на думку експосла, перемога України у цій війні – це теж саме, що поразка Росії.

«Це правда, що в грудні Байден сказав, наша мета у цій війні, щоб Україна виграла війну, Блінкен сказав те ж саме… Але не зрозуміло, яка ж політика Адміністрації, бо якщо мета полягає в цьому (перемозі України – «Главком»), то ми маємо допомагати Україні більше. Хіба ми дозволили завдавати удари цією зброєю по території Росії? Ми також ввели багато умов і досі не дали Україні дозволу навіть завдавати удари на коротку дистанцію по цілях у Росії. Це не політика, яка має на меті допомогти Україні виграти цю війну», – додав Гербст.

Раніше під час візиту у Хорватію міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав пояснення, що означає для Києва перемога: «Мета України полягає не лише в завершенні війни, а в створенні реальності, в якій мир буде справедливим і тривалим, і нова війна стане неможливою».

Додамо, Джон Гербс назвав чотири людини, які мають досить великий вплив на Трампа у питаннях формування зовнішньої політики. Двоє з них є дуже чудовими експертами щодо Росії та України.