Головна Світ Політика
search button user button menu button

NBC News: Міністр армії США попередив Україну про поразку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
NBC News: Міністр армії США попередив Україну про поразку
Дрісколл сказав, що ситуація для України з часом тільки погіршуватиметься
фото: АРА

Оборонна промисловість США не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення

Під час зустрічі з українськими чиновниками в Києві минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Дрісколл повідомив своїм колегам, що їхні війська опинилися в скрутному становищі на полі бою і незабаром зазнають поразки від російських сил. За словами міністра, росіяни нарощують масштаби і темпи своїх повітряних атак і мають можливість вести бойові дії необмежений час. Він додав, що ситуація для України з часом тільки погіршуватиметься, і краще домовитися про мирне врегулювання зараз, ніж опинитися в ще слабшому становищі в майбутньому.

Американська делегація також заявила, що оборонна промисловість США не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

За словами двох джерел, Дрісколл висловив свою думку після того, як представив мирний план США, який українські чиновники розцінили як капітуляцію перед Москвою. «Повідомлення було, по суті, таким: ви програєте, – сказав одне з джерел, – і вам потрібно прийняти угоду».

До слова, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл прибуде до Києва.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. 

Читайте також:

Теги: війна переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якою має бути Україна у майбутньому
Національна держава чи політична нація: вибір майбутньої України
9 листопада, 19:10
Путін веде гібридну війну, бо зазнає поразки на полі бою
Зеленський пояснив, чому Путін у глухому куті
10 листопада, 14:01
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України
22 листопада, 04:49
Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
24 листопада, 00:39
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві
Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
24 листопада, 02:45
Потяг постраждав від російської атаки
Представники України на Євробаченні-2025 потрапили під російський обстріл у Дніпрі
18 листопада, 17:17

Політика

«Хтось зливає і прослуховує»: помічник Путіна прокоментував скандальні розмови з Віткоффом
«Хтось зливає і прослуховує»: помічник Путіна прокоментував скандальні розмови з Віткоффом
Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT
Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці
Начальник Генштабу повідомив, чи йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві
Начальник Генштабу повідомив, чи йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві
NBC News: Міністр армії США попередив Україну про поразку
NBC News: Міністр армії США попередив Україну про поразку
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua