NBC News: Міністр армії США попередив Україну про поразку

Дрісколл сказав, що ситуація для України з часом тільки погіршуватиметься

Оборонна промисловість США не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення

Під час зустрічі з українськими чиновниками в Києві минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Дрісколл повідомив своїм колегам, що їхні війська опинилися в скрутному становищі на полі бою і незабаром зазнають поразки від російських сил. За словами міністра, росіяни нарощують масштаби і темпи своїх повітряних атак і мають можливість вести бойові дії необмежений час. Він додав, що ситуація для України з часом тільки погіршуватиметься, і краще домовитися про мирне врегулювання зараз, ніж опинитися в ще слабшому становищі в майбутньому.

Американська делегація також заявила, що оборонна промисловість США не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

За словами двох джерел, Дрісколл висловив свою думку після того, як представив мирний план США, який українські чиновники розцінили як капітуляцію перед Москвою. «Повідомлення було, по суті, таким: ви програєте, – сказав одне з джерел, – і вам потрібно прийняти угоду».

До слова, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл прибуде до Києва.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.