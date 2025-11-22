Головна Світ Політика
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України
колаж: glavcom.ua

Раніше Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план

Колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, політична діячка та дружина колишнього президента США Білла Клінтона Гілларі Клінтон назвала мирний план США щодо російсько-української війни капітуляцією України, пише «Главком».

«Зі своїм ультиматумом про капітуляцію України перед Росією, Трамп нарешті виграє приз: Премія Невілла Чемберлена за зраду миру, свободи та справедливо», йдеться у повідомленні Клінтон.

Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України фото 1

Варто зазначити, що Невілл Чемберлен – британський прем'єр-міністр, відомий тим, що у 1938 році підписав Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером, поступившись вимогам нацистської Німеччини щодо Чехословаччини. Він увійшов в історію як символ хибної політики умиротворення агресора, що зрештою не завадило Другій світовій війні, а лише пришвидшило її початок.

Раніше Клінтон зазначила, що успішним результатом переговорів для неї стало б припинення війни без територіальних поступок з боку України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

