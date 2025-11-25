Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак

Раніше Трамп заявив, що міністр армії Ден Дрісколл поїде в Україну для фіналізації мирної угоди

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл прибуде до Києва, передає «Главком».

Єрмак зазначив, що говорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом та подякував йому за предметність і конструктив.

«Як і визначено Президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття», – написав Єрмак.

Єрмак зауважив, що у Женеві зробили хорошу основу, тому президент Зеленський та вся українська команда налаштовані на подальшу роботу.

«Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно», – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».

Як відомо, українська делегація на чолі з керівником ГУР Кирилом Будановим провела в Абу-Дабі переговори з американською та російською сторонами, повідомило Axios інформоване джерело.

Зазначається, що початково зустріч керівників військових розвідок України та Росії мала іншу тему, проте її план різко змінився через несподіваний приїзд міністра армії США Дена Дріскола. Дріскол провів переговори з російськими представниками щодо оновленого мирного плану, який напередодні погодили американська та українська сторони.

До слова, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.