Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Міністр армії Ден Дрісколл (ліворуч) відвідає Київ
фото: CQ Roll Call/Zuma Press

Раніше Трамп заявив, що міністр армії Ден Дрісколл поїде в Україну для фіналізації мирної угоди

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл прибуде до Києва, передає «Главком».

Єрмак зазначив, що говорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом та подякував йому за предметність і конструктив.

«Як і визначено Президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття», – написав Єрмак.

Єрмак зауважив, що у Женеві зробили хорошу основу, тому президент Зеленський та вся українська команда налаштовані на подальшу роботу. 

«Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно», – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. 

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».

Як відомо, українська делегація на чолі з керівником ГУР Кирилом Будановим провела в Абу-Дабі переговори з американською та російською сторонами, повідомило Axios інформоване джерело.

Зазначається, що початково зустріч керівників військових розвідок України та Росії мала іншу тему, проте її план різко змінився через несподіваний приїзд міністра армії США Дена Дріскола. Дріскол провів переговори з російськими представниками щодо оновленого мирного плану, який напередодні погодили американська та українська сторони. 

До слова, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Теги: Андрій Єрмак переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники Сполучених Штатів та України провели перемовини 23 листопада 2025 року
Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський
24 листопада, 15:35
Президент: Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття
Зеленський: Україна, США і Європа працюватимуть над «працездатним шляхом до миру»
21 листопада, 18:42
Вашингтон наполягає на швидкому підписанні мирного плану
США висунули погрозу Україні щодо мирного плану – Reuters
21 листопада, 16:08
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN
14 листопада, 06:50
Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
12 листопада, 06:22
За словами Єрмака, зловмисники були спіймані «на гарячому»
Поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів голови ОП Єрмака
7 листопада, 14:50
Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
7 листопада, 03:40
Колишня телеведуча зарізала літню матір
На Геловін американська телеведуча зарізала матір
3 листопада, 12:15
Євросоюз залишається головним покупцем російського газу
ЄС залишається головним покупцем російського газу: хто платить Москві найбільше
27 жовтня, 13:42

Політика

Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднило докази
Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднило докази
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua