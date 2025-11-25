Головна Світ Політика
Трамп посилає Віткоффа на переговори з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами очільника США, початковий план з 28 пунктів було доопрацьовано
фото: Getty Images

Американський президент заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з очільниками України та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».

«За минулий тиждень моя команда досягла величезного прогресу щодо завершення війни між Росією та Україною (війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом!). Минулого місяця загинуло 25 тис. солдатів.

За словами Трампа, початковий американський план з 28 пунктів було доопрацьовано з урахуванням додаткових пропозицій з обох сторін, і залишається лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. «У надії фіналізувати цей мирний план я доручив своєму спеціальному посланцеві Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Володимиром Путіним у Москві, і водночас міністр армії Ден Дрісколл проведе зустріч з українцями», – зазначив він.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

Водночас Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України до США для фінальних домовленостей із американським президентом.

