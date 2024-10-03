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Антон Швець Блогер

Про результативність ППО Ізраїлю під час іранської атаки

glavcom.ua
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ППО та авіація відпрацьовували у бойовому режимі, і відпрацювали вони ефективно
фото: reuters.com

Комбінація селективної ППО та роботи авіації призвела до практично нульових втрат

Є два варіанти.

Варіант перший. Весь удар був хоча і дуже витратною, але постановою. Ми точно знаємо, що Іран попередив США перед початком пуску, до того ж супутникова розвідка США побачила висування комплексів на позиції, яке сталося ще удень. Тобто нема сумнівів, що удар не був несподіваним, але здається він був і так чи інакше погодженим щонайменше з США, а можливо з США та Ізраїлем. У такому випадку Іран у більшості випадків обрав цілями малонаселені або взагалі пусті регіони. Щоб показати власному населенню та всім сусідам свою рішучість, і не влізти у повномасштабну війну з Ізраїлем одночасно.

У такому випадку ППО Ізраїлю, яке вміє вираховувати траєкторії ракет, просто не збивало те, що летіло у пустелю, бо протиракети дорогі, а нафти в Ізраїлі менше ніж в Ірані. Цю версію можуть підтверджувати мінімальна кількість загиблих та низька ефективність ударів, відмова від використання іранцями достатньо кількості (якщо їх взагалі використовували) БПЛА дальньої дії типу мопедів, відсутність повідомлень про ураження баз військових і багато чого ще.

А також дуже підозрілим виглядав відбій тривоги відразу після того, як закінчилася друга хвиля. Де гарантія що не летять мопеди, де гарантія що не буде третьої хвилі, яка могла висуватися на позиції вже вночі таємно? Що заважало іранцям поряд з залпом ракет на сотні мільйонів баксів, запустити 1000 мопедів вартістю у десятки мільйонів велике питання.

Мабуть, як раз небажання дійсно завдати якоїсь суттєвої шкоди, на яку Ізраїль був би змушений відповідати. Уявити собі постанову вартістю у мінімум 200 мільйонів баксів складно, але аятоли можуть собі дозволити і не таке. Тим більше треба було показати хоч щось. Ось тепер аятоли і розповідають, що вони всім помстилися і атакою задоволені.

Варіант два – просто в Ірану ракети г*мно. І вони бажали кудись влучити, але ППО та авіація збили те що влучало кудись, а на все інше забили, тому ми бачили приліт, але не побачили втрат. Тут питання, а чому тоді не було такого самого залпу мопедів.

Можливо причина – впевненість аятол, що вони зможуть перевантажити ППО. Якщо не першою хвилею, так другою. Але у такому випадку дуже дивно виглядає позиція аятол, що завдання виконано. Яке завдання? Проср*ти 200 ракет? В обох випадках не можна сказати, що ППО ПРО Ізраїлю не впоралося з завданням. Але є одне але.

Від самого початку Ізраїль і не сподівався на роботу виключно протиракет систем «Залізний купол», «Праща Давида» та можливо «Ероу». І у небо та на перехоплення підняли як авіацію Ізраїлю, так і авіаційні групи США та Великобританії. Таку саму роботу вело ППО Йорданії, є відео перехоплення ракет над Амманом. Можливо у небі була і авіація Йорданії, вона там потужна.

Комбінація селективної ППО та роботи авіації призвела до практично нульових втрат. Можливо бонусом був договірняк. Це, до речі, не про слабкість Ізраїлю, договірняки також не виникають самі по собі. А можливо бонусом була самовпевненість аятол, дізнаємося ми не швидко.

Але навіть договірнякам не можна вірити беззаперечно, ніхто б не дав гарантії, що будь-які домовленості з Іраном будуть виконані. Тому ППО та авіація відпрацьовували у бойовому режимі, і відпрацювали вони ефективно.

Я ставлю на договірняк скоріше, хоча можу і помилятися. Ірану вигідний договірняк хоча б з США, бо вони як вогню бояться перемоги Трампа, і дуже розуміють що власна ефективність би додала балів Трампу. Вони змушені були показати відповідь, регіон такий, але не бажали стратегічно погіршити власне становище втягуванням у тривалий конфлікт. Новий дивний світ, де аятоли розумніші та раціональніші за Кремль.

Коротше, Іран показав якусь спроможність і передав Ізраїлю попередження, Ізраїль показав рішучість, всі тепер страшно тужать очі та обіцяють один одному страшні наслідки.

У будь-якому випадку не можна сказати, що у випадку комбінованої атаки(яку використовують проти нас ВКС РФ) Ізраїль зможе протидіяти так само ефективно. Тому що менший залп Ірану з використанням БПЛА раніше, був більш ефективним за нинішній. Бо БПЛА дійсно перевантажують ППО, селекція різних цілей виснажує авіацію, бойової частини у 50 кг у випадку ураження мирняку не набагато менше ефективна ніж 200-400 кг у ракет, до того ж БПЛА банально дешевші.

На мою думку, окупація частини Лівану Ізраїлем за аналогом Голанських висот стала менш ймовірною, бо був договірняк чи ні, всі розуміють, що аятоли могли б і вдарити набагато сильніше. І ця карта на столі, хоча навряд чи Іран використає її до виборів у США.

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Джерело
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Теги: Ізраїль авіація Іран війна окупація конфлікт

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Антон Швець

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