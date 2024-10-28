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Президент України зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент України зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії
Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон
фото: Офіс президента

Зеленський подякував Ісландії за підтримку України на шляху до НАТО

Сьогодні, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Про це повідомив очільник України в Telegram.

«Вдячний Ісландії та державам-партнерам із Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабної війни. Дякую Ісландії і за підтримку нашої країни на шляху до НАТО. Запрошення України до Альянсу є першим пунктом Плану перемоги та надійним шляхом досягнення справедливого миру», – заявив Зеленський.

Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Президент додав, що наразі важливо рішуче відповідати на залучення північнокорейських військових до війни РФ проти України.

«Сьогодні ми маємо бути більш сильними, щоб зупинити Путіна. Важливо спільно та рішуче відповідати на залучення військових Північної Кореї до російської агресії в Україні та застосування Росією північнокорейського й іранського озброєння», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Там він візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа.

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Теги: Ісландія Володимир Зеленський Україна президент прем’єр-міністр

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