Україна щомісяця винаходить нові РЕБ – The Times

Нові технології доводиться створювати всього за декілька тижнів, щоб ефективно протидіяти зброї ворога

В Україні активно розробляють новітні технології для боротьби з російськими безпілотниками. Серед цих розробок – спеціальні рюкзаки типу «їжачок» та наземні роботи з «купольними щитами», які здатні ефективно нейтралізувати ворожі дрони. Незабаром вони будуть доправлені на лінію фронту. Про це пише The Times.

Комерційний директор компанії Kvertus Сергій Скорик розповів, що він часто працює або безпосередньо на фронті, або в спеціалізованих лабораторіях із високим рівнем безпеки, де розробляється захисна зброя для українських військових. На відміну від тривалих термінів розробки нових технологій у деяких західних країнах, в Україні доводиться створювати нові рішення всього за декілька тижнів, щоб ефективно протидіяти змінюваній зброї ворога.

«В умовах війни нові технології мають з’являтися дуже швидко», – каже Скорик.

Один із ключових продуктів Kvertus – наземний робот, оснащений спеціальними антенами, здатними блокувати сигнали дронів у радіусі до 300 метрів. Цей робот може не тільки нейтралізувати дрони, але й використовуватися для евакуації поранених з поля бою. Антени створюють «купольний» захист, блокуючи радіосигнали, а у разі спрямованої дії можуть вивести дрон з ладу на відстані до 10 км.

Інша розробка компанії – рюкзаки типу «їжачок», оснащені великою кількістю антен, які працюють у різних частотних діапазонах і дозволяють глушити дрони. Ці пристрої забезпечують захист на відстані до кількох кілометрів і коштують близько 6000 доларів за одиницю. Ці інновації створені для того, щоб зберегти життя солдатів на передовій.

«Якщо ти без цього обладнання на фронті, то навряд чи проживеш довше години», – зазначає Скорик.

Kvertus також постачає частину своїх технологій для танків Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії. Крім того, компанія використовує свої рішення для роботи на території Росії, зокрема в Курській області.

Такі інновації дозволяють українській армії ефективно боротися з безпілотниками, зберігаючи життєво важливу перевагу в умовах постійного технологічного змагання з російськими військами.

Британський міністр оборони Джон Хілі підкреслив, що швидкість, з якою українські інженери розробляють нові технології, є надзвичайною і слугує прикладом для інших країн.

«Цикл створення, застосування та оновлення зброї в Україні є немислимим для нас, але ми маємо навчитися працювати так само швидко», – зазначив він.

Генерал сер Джим Гокенхалл також додав, що Британія має прискорити свої оборонні розробки, щоб не відставати у цій «технологічній гонці озброєнь».

Таким чином, українська промисловість та військові змушені постійно знаходити нові рішення для протидії загрозам на полі бою. Завдяки тісній співпраці між оборонними підприємствами та армією, такі розробки з'являються надзвичайно швидко, що дозволяє українським військам залишатися на крок попереду ворога і захищати свої позиції.

Нагадаємо, у російсько-українській війні безпілотники відіграють активну роль, адже вони значною мірою впливають на перебіг бойових дій. Так, війна безпілотників в Україні перетворилася на високошвидкісну гонку технологічних озброєнь.

Як повідомлялося, Російська Федерація 5 жовтня збила власний безпілотний бойовий літальний апарат С-70 «Охотник», коли він летів на захід над лінією фронту в Україні. Ймовірно, Росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити дрон, щоб він не потрапив до рук супротивника.