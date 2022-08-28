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Непомітна на радарах: США випробували першу ракету-невидимку

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Непомітна на радарах: США випробували першу ракету-невидимку
У США випробували ракету-невидимку
Фото з відкритих джерел

Особливість ракету у збільшеній дальності польоту, при цьому вона залишається непомітною для радарів ймовірного противника

Northrop Grumman спільно з ВПС США провели випробування першої ракети-невидимки великої дальності JASSM-ER, повідомляє пресслужба Northrop Grumman.

Випробувальні запуски першої ракети класу «повітря-поверхня» зі збільшеною дальністю польоту, непомітною для радарів ймовірного противника, проводилися з бомбардувальника B-2. Повідомляється, що ракета JASSM-ER була успішно запущена під час випробування в грудні 2021 року.

Водночас залишається незрозумілим, коли парк B-2 Повітряних сил США досягне оперативної готовності з цією ракетою. Дальність нової ракети JASSM-ER становить 1000 км проти 400 км у базової версії JASSM.

Зазначається, що інтеграція ракети JASSM-ER в бомбардувальник B-2 є одним з напрямків модернізації цього літака-бомбардувальник також повинен отримати новий комплект наведення за допомогою радара, призначеного для використання разом з ядерною бомбою B61-12, а також модернізоване криптологічне обладнання для кращого захисту систем літака.

Нагадаємо, раніше США відтермінували випробування балістичної ракети через військову активність Китаю.

Теги: США ракета

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