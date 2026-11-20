Прем’єр-міністр додав, що скликав нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що падіння на території країни двох ракет і реактивного безпілотника під час масованої атаки РФ на Україну було російською провокацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Туск зауважив, що інцидент може бути пов’язаний із військовими навчаннями, які проводять союзники України. «Це не схоже на випадковість. Схоже, що ми маємо справу з навмисною провокацією. Не випадково ці об’єкти впали поблизу місця, де проводяться навчання військ «коаліції охочих» за участю польських військових у Новій Дембі», – сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що скликав нараду за участю міністрів, представників збройних сил і керівників спецслужб у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі.

Нагадаємо, що польські служби виявили уламки трьох російських повітряних об'єктів, які впали на території країни під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада. За попередніми даними, йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російські безпілотники та кілька ракет опинилися на території Польщі помилково.