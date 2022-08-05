США відтермінували випробування балістичної ракети через військову активність Китаю

Сполучені Штати Америки знову відклали випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає The Wall Street Journal.

Пробний пуск ракети не відбудеться через військову активність Китаю на тлі ситуації, яка розгорнулася навколо Тайваню.

Адміністрація президента США Джо Байдена відклала плановий випробувальний пуск балістичної ракети, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, який почав «демонструвати військову силу» біля Тайваню. У Білому домі розповіли, що США хотіли проводити випробування вже на цьому тижні, але тепер вони не відбудуться найближчим часом.

Кірбі зазначив, що міністр оборони Ллойд Остін віддав наказ про розширення військово-морської присутності, але після цього сказав відкласти ракетні випробування, щоб уникнути подальшого загострення відносин з Китаєм.

«Поки Китай проводить дестабілізуючі військові навчання навколо Тайваню, Сполучені Штати замість цього демонструють поведінку відповідальної ядерної держави, знижуючи ризик прорахунку», – заявив Кірбі.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).