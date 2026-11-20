Внаслідок російського удару були пошкоджені будівлі посольств Австрії та Нідерландів у столиці

Франція звернулася з вимогою скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй після російських ударів по Києву, внаслідок яких були пошкоджені посольства Австрії та Нідерландів. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі X, передає «Главком».

«Кремль знову завдав удару по Києву. Загинули мирні жителі. Австрійське та нідерландське посольства стали мішенями. Це злочини. Франція засуджує їх найрішучішим чином. Я звернувся з проханням про скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія буде змушена там відповісти за свої дії», – написав Барро.

Французький міністр також висловив повну солідарність з українським народом, а також з Австрією та Нідерландами. Він наголосив, що Париж не послаблюватиме тиску на Москву.

«Володимир Путін вважає себе вищим за закон. Це не так. Ми не послабимо тиску», – додав глава французького МЗС.

За даними української влади, під час російської атаки на Київ у ніч проти 20 листопада загинули восьмеро людей. Ще низка цивільних дістала поранення.

Напередодні, 19 листопада, внаслідок російського удару були пошкоджені будівлі посольств Австрії та Нідерландів у столиці. У нідерландському МЗС повідомили, що снаряд упав неподалік дипломатичної установи. Австрійська сторона також підтвердила пошкодження своєї дипмісії. Працівники обох посольств не постраждали.

Нагадаємо, після пошкодження нідерландського посольства уряд Нідерландів викликав російського посла для пояснень. Міністр закордонних справ країни Том Берендсен заявив, що Росія має відповісти за інцидент.