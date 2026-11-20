Польська сторона заявила, що на її території впали дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав небезпечним інцидент із падінням російських ракет і безпілотника на території Польщі. Він заявив, що літаки Альянсу піднімалися в повітря у відповідь на порушення польського повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Рютте.

«Цей інцидент однозначно небезпечний – це наслідок триваючої війни Росії проти України», – написав Рютте.

За його словами, він обговорив ситуацію з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Генсек НАТО також засудив російські атаки та запевнив, що Альянс солідарний із Польщею і продовжить посилювати спроможність стримувати загрози й захищатися.

Рютте підтвердив, що у відповідь на порушення повітряного простору були підняті винищувачі НАТО. Про це він повідомив у соцмережах після розмови з польським прем'єром.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну кілька об'єктів порушили повітряний простір Польщі. Польська сторона заявила, що на її території впали дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник. Один із об'єктів, за повідомленнями, ідентифікували як російську крилату ракету Х-101.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав інцидент імовірною навмисною провокацією Росії. За його словами, об'єкти, які впали на польській території, походили з Росії, а обставини події не схожі на випадковість.