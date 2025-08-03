Спецпредставник Трампа заявив про роботу над планом завершення війни у Секторі Газа

Віткофф: «Ми розробляємо дуже якісний план спільно з урядом Ізраїлю та прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це, фактично, передбачає завершення війни»

Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф оголосив про підготовку плану, який передбачає завершення бойових дій у Секторі Газа та подальшу відбудову регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Американський дипломат поділився цими намірами під час зустрічі з родинами ізраїльських заручників, яких утримує палестинське угруповання ХАМАС.

«Ми розробляємо дуже якісний план спільно з урядом Ізраїлю та прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це, фактично, передбачає завершення війни», – заявив Віткофф.

Він також зазначив, що ХАМАС нібито готовий скласти зброю для припинення конфлікту. Водночас самі представники угруповання неодноразово наголошували, що не припинять збройну боротьбу, доки не буде створено незалежну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі.

Раніше ми писали, що ХАМАС повідомив посередників, що не братиме участі в нових переговорах з Ізраїлем, допоки не буде покращено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерела, передає «Главком».

Тим часом, як інформують ЗМІ, на Близький Схід уже прибув спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Це сталося на тлі фактичного глухого кута в переговорах між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Через небажання ХАМАС йти на поступки, Ізраїль і США погодилися змінити переговорний формат.

До слова, плани Великої Британії, Франції та Канади визнати Палестину можуть стати стимулом для бойовиків ХАМАС і негативно вплинути на мирний процес. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для Fox News Radio, передає «Главком».

За словами Рубіо, створення палестинської держави неможливе без згоди Ізраїлю. При цьому, підкреслив він, жодна з країн, які виступають за її визнання, не може чітко окреслити, де саме буде розташована ця держава і хто нею керуватиме.